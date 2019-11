Enem 2019: veja dicas do que levar, não levar, horários e documentos

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa neste domingo, 3, com as provas de Redação, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), cerca de 78 mil sergipanos estão aptos para respondem as provas do exame. No dia 10 de novembro, o exame continua com as provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Por conta da aproximação das datas, a ansiedade tende a ser recorrente e é necessário ficar atento para não se esquecer de nada nos dias das provas.

A abertura dos portões, tanto no dia 3 quanto no dia 10, ocorrerá às 12 horas (horário de Brasília) com fechamento às 13 horas (horário de Brasília). As provas se iniciam às 13h30. É proibido realizar a prova com dispositivos eletrônicos (calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets e demais aparelhos eletrônicos); caneta que não seja de material transparente, óculos escuros, lapiseira, lápis e similares, livros e anotações, chaves, relógios, boné, chapéu, gorro e fone de ouvido ou similares.

É obrigatório que o participante esteja portando documento original com foto (RG, CNH, Passaporte, Carteira de Trabalho e Certificado de Reservista); caneta esferográfica preta com tubo transparente e o cartão de confirmação da inscrição.

Não serão aceitos documentos como: Carteirinha de estudante, Comprovante de matrícula, Certidão de nascimento, CPF e Título de eleitor. É recomendo também levar água e lanche, de preferência saudável, e obrigatoriamente em embalagens transparentes.

“Continuaremos mobilizados com a realização das revisões finais na antecedência ao dia do exame, além de garantirmos a logística de nossas escolas e o acolhimento para que nossos alunos prestem um ótimo exame. O Enem é um passo de acesso ao ensino superior e, consequentemente, mais um degrau a ser subido para a garantia da vida profissional. Por conta disso, desejamos que todos os 78.487 mil sergipanos tenham em mente sucesso, positividade, calma e perseverança. Almejamos também com grande expectativa que neste ano superemos 2018 em aprovações e que seu nome, estudante, esteja nessa lista do resultado final. Sucesso”, deseja o secretário de Educação, professorJosué Modesto dos Passos Subrinho.

Atividades da Seduc

O articulador do Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), Joelson Ricardo Dantas, recomenda que nesta reta final, os alunos não estudem exageradamente. “Nada de querer correr atrás do que não foi feito ao logo dos anos, de dormir tarde estudando. Agora é hora de sentar, relaxar e aproveitar as dicas com os seus professores, e claro, ir até a Revisão Final do Enem”, afirmou.

É importante destacar que a Revisão Final do Enem realizada pelo Governo de Sergipe acontece nas duas primeiras sextas-feiras de novembro, 1º e 8, na Arena Batistão, em Aracaju, a partir das 14h.

Desde que o Inep divulgou o calendário anual do Enem 2019, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura montou um plano de ações direcionado às 165 escolas de ensino médio da rede estadual de ensino para fazer com que todos os alunos da última etapa da educação básica matriculados nessas unidades escolares participem do Exame.

Foram realizadas aulões-show com o professor Fabiano Oliveira por diretoria regional de educação e diretoria de educação de Aracaju, disponibilizando simulados on line, realizados simulados e aulões nos finais de semana nas escolas estaduais. O Programa Pré-Universitário do Governo de Sergipe também intensificou as atividades, a exemplo das oficinas de redação, dos encontros presenciais e das revisões regionais.

O resultado do Enem 2019 será divulgado em janeiro de 2020 para os estudantes que terminaram o ensino médio. Os participantes que não irão concluir o ensino médio em 2019 terão acesso às notas apenas em março de 2020. Em março também serão divulgados os espelhos da redação do Enem 2019.