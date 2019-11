Espetáculo ‘Bolor’ encerra edição 2019 do Teatro no Museu para público adulto

01/11/19 - 15:12:32

A última temporada de espetáculos terá início próxima quinta, 7 de novembro, às 19h, com apresentações do grupo A Tua Lona

Encerrando a edição 2019 do projeto Teatro no Museu para o público adulto, o Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, abre última temporada de espetáculos na próxima quinta-feira, 07, trazendo dessa vez o espetáculo ‘Bolor’, do grupo A Tua Lona. As apresentações acontecem todas as quintas, até o dia 28 de novembro.

Bolor é um espetáculo conflitante de dentro para fora e que chega ao público de forma íntima. Afinal, todo mundo tem um bolor, por menor que seja, todo mundo tem o seu bolor. Em cena, o ator Cícero Júnior conta dos bolores escritos – e quem sabe até vividos – pelo dramaturgo Euler Lopes, enquanto Euler – também em cena – participa do espetáculo feito festa em bar. Esse é um espetáculo diferente de todos os outros já feitos pelo grupo A Tua Lona. É quase uma autobiografia dos atores que estão em cena e dos espectadores que, vira e mexe, também viram personagens dos bolores.

Já há três anos transformando o átrio do museu em palco, este ano o projeto contou também com a primeira edição para o público adulto que trouxe ao auditório do Museu da Gente Sergipana a poesia da arte cênica. O mesmo tem por objetivo fomentar a produção artística e os projetos de artes cênicas locais. Nesta edição, o Teatro no Museu contou com a parceria das Cia. Trem Bão; Loucos Por Loucos; Dicuri Produções, além do grupo A Tua Lona.

Os espetáculos acontecem sempre às quintas-feiras no átrio do Museu da Gente Sergipana e os ingressos são adquiridos no próprio museu, antes de cada apresentação no valor de R$20,00 inteira e R$ 10 meia, sendo que cliente Banese Clube + paga meia. Mais informações através do telefone do Instituto Banese (79) 3218-1551.

Da assessoria