HELENO FALA NESTE SÁBADO SOBRE MP QUE CRIOU DÉCIMO TERCEIRO DA BOLSA FAMÍLIA

O ex-prefeito de Canindé do São Francisco e ex-deputado federal, Heleno Silva, esteve durante a semana em Brasília. E de lá ele trouxe informações sobre a Medida Provisória que criou o décimo terceiro para o Bolsa Família.

Neste sábado (02) Heleno vai falar para para beneficiário em todo Estado através de conexão das rádios, Xingó em Canindé, Rio FM de Porto da Folha e Luandê FM de Tobias Barreto. Vai falar, também, como se deu as articulações para a aprovação do benefício.

O Bolsa Família atende atualmente cerca de 13,5 milhões de famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89 mensais, e de pobreza, com renda entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais por cada um dos seus integrantes. O benefício médio pago a cada família é de R$ 189,21.

O decimo terceiro irá ajudar as famílias que depende da ajuda e ajudar, também, a economia do país com a entrada de mais dinheiro em circulação.