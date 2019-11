IFS DE LAGARTO GANHA MELHORIAS ATRAVÉS DO DEPUTADO FÁBIO REIS

01/11/19 - 13:11:02

Nesta sexta-feira, 01, o deputado federal Fábio Reis (MDB) visitou as instalações do Campus Lagarto do Instituto Federal de Sergipe (IFS) e viu de perto as melhorias proporcionadas por meio do trabalho do seu mandato. Ele estava acompanhado do diretor do campus, Prof. Dr. José Osman dos Santos.

A partir de recursos de emenda de Fábio, a biblioteca do Instituto foi ampliada e modernizada. Ele aproveitou também para visitar 10 salas que foram climatizadas, além de verificar o andamento da obra do Centro de Convivência, viabilizada por meio de emenda parlamentar de sua autoria.

“Educação importa, e se importa é prioridade. Então meu trabalho começa identificando onde e como posso contribuir, levo isso para Brasília, envio os recursos e depois constato o quanto foi importante e necessária essa ação”, disse.

Assessoria de Imprensa