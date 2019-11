Lagarto pode ser Centro da Agropecuária e Esportes Eqüestres

O Projeto de Lei (PL) de nº 172/2019, da deputada estadual Goretti Reis (PSD), requer da Casa Legislativa de Sergipe (Alese) a aprovação do título de “Centro da Agropecuária e dos Esportes Equestres” à cidade de Lagarto, Sergipe.

O referido projeto está em tramitação da casa e passará por apreciação dos deputados. De acordo com a justificativa do PL, o município sergipano é o terceiro em extensão territorial e às atividades econômicas estão expressivamente pautadas nos produtos agrícolas, com destaque para o cultivo da banana, milho, pimenta, acerola, tabaco, mandioca, plantas cítricas, entre outras.

Matéria ressalta que Lagarto concentra, desde o ano de 1963, um dos mais tradicionais eventos de vaquejada do Brasil. Evento é costumeiramente realizado no final dos meses de agosto, no Parque de Vaquejada Zezé Rocha. ” O parque é considerado um dos maiores e melhores do Brasil, recebendo vaqueiros de todo país e grandes apresentações de renomados artistas da música brasileira. Inquestionavelmente o município de Lagarto é referência estadual e até nacional do esporte equestre, em especial, da vaquejada, tanto quanto dos eventos agronegócios”, detalha o texto da justificativa do projeto de lei.

“Diante da consciente relevância da propositura apresentada, em conceder a cidade de Lagarto o título de’Centro da Agropecuária e dos Espores Equestres, como forma de reconhecimento da grandeza deste setor para o desenvolvimento econômico do estado de Sergipe, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto de Lei”, externa no texto a deputada.

