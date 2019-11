Ministério Público de Sergipe pede a anulação Cassação do ex-prefeito de Canindé

O Ministério Público, na pessoa do Promotor Dr. Emerson Oliveira Andrade, enviou ao juiz de direito da Comarca de Canindé de Canindé de São Francisco, solicitou pelo deferimento de tutela de urgência, que reconheça a nulidade absoluta do julgamento realizado pela Câmara Municipal de Vereadores, ação que culminou na cassação do mandato do ex-prefeito Ednaldo da farmácia. Nesse pleito, se a juiz conceder, Weldo Mariano, atual prefeito interino do município, deve deixar o cargo e o retorno de Ednaldo Vieira Barros como prefeito se realizará. Tudo em definição futura para ocorrer. O registro no TJ tem o número 201964002115, datado de 31/10, quinta-feira.

Há vozes em favor do retorno e outras contrárias. Embora a determinação seja de competência da justiça, as opiniões que se dividem questionam algumas situações que foram verificadas para o ato pela Câmara Municipal decidir pela Cassação.

Um dos principais questionamentos feito por populares é o de que, após a justiça analisar todo relatório pela Comissão Processante Parlamentar, que fez a CPI, subentende-se que analisou e aceitou o resultado.

Embora a análise de Dr. Emerson Oliveira seja vasta em argumentos, a nova ação que pode anular a decisão última, é um caso que muitos não tomarão por satisfeitos. Longe de acusar ou defender, pois o site não tem vinculo de assessoria com a administração anterior e nem a atual, mas o puro interesse do bem e desenvolvimento de Canindé de São Francisco, se o retorno acontecer, nada conseguirá segurar as manifestações de repúdio por parte de populares.

