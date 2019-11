Muita coisa pode acontecer no PT

01/11/19 - 00:35:50

Diógenes Brayner – [email protected]

A quinta-feira foi um dia tenso para o País. Nada em relação à corrupção ou a problemas na economia, mas prenúncio de crise política, em razão de excessos e irresponsabilidade produzidos pelo deputado Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair, que atropela o pai e tumultua um clima que não é dos melhores para o Planalto. Com seu estilo falastrão, Flávio ameaça com o retorno do AI-5.

Um irresponsável convicto, que ao sentir a reação da sociedade, incluindo poderes e representações, acovardou-se e pediu desculpas. Não é o momento de falar em golpe e jamais de reviver o regime de exceção, através do ato mais violento que se decretou no período ditatorial, em que todos os direitos do cidadão foram cassados. Pelo que fala o filho, pode-se fazer uma dedução o que se conversa entre o grupo de intimidade da família. Não há clima para golpes no Brasil. Até os militares sabem bem disso e não o desejam.

Mas, vindo para Sergipe, onde a fala de Flavio Bolsonaro também repercutiu, dá para se fazer uma análise do que pode acontecer com o Partido dos Trabalhadores, tanto nas eleições de 2020, quanto no pleito de 2022. Segundo um dos seus mais hábeis articuladores, Rômulo Rodrigues, que pensa sobre a sigla full time, “o PT caminha aceleradamente em direção a uma crise para formação de alianças, que vai refletir no pleito do próximo ano”. Na verdade há um silêncio petista na superfície, mas, na intimidade dos seus ativos filiados, os sussurros podem entrar em erupção.

Na visão do hábil pensador político, “há muita coisa que pode acontecer, porque não existe sintonia entre a direção e as bases partidárias. Enfim, não se diz abertamente o que quer” e acrescenta: “não foi projetada nenhuma ideia que leve a uma posição em relação ao pleito municipal”.

Para Rômulo Rodrigues, essa falta de decisão para convlcar o partido, “deixa a base meia atônita”. Acha, assim, que “o PT não está pensando nisso”, e naturalmente pode criar incertezas em relação a uma disputa da qual jamais deixou de ser protagonista. Uma coisa que se deve pensar bem: em caso de Lula solto, quem segura PT? E é o próprio Rômulo que lembra: “Com Lula é uma coisa, sem ele é outra”. Diz que é preciso pensar em um nome que cative todas as tendência e admite que o ex-deputado Márcio Macedo, um dos nomes que se insinua candidato a prefeito no próximo ano, “não vai além do seu grupo”.

No final, Rômulo Rodrigues aconselha: “quem quiser ser candidato tem que unificar as bases e quebrar muitas arestas internas”. Deixa claro que só assim o PT pode avançar em 2020 e adquirir musculatura para 2022. No final, Rodrigues sugere sobre o pleito do próximo ano: “se o PT quiser marchar com o prefeito Edvaldo Nogueira, eu já tenho o nome do vice”. Guardou segredo sobre quem seria.

MPE é que propõe

O projeto de lei aprovado quarta-feira em plenário da Assembleia, que retorna o formato para indicação do Procurador Geral, foi proposto pelo próprio Ministério Público.

*** Com a aprovação, só pode assumir o cargo de procurador geral quem já estiver nessa atividade e os promotores com mais tempo de atuação e maior experiência.

Isso não agradou

A aprovação não agradou aos novos procuradores, apesar de que todo promotor possa chegar a Procurador Geral. A mudança proposta ocorreu em razão dos novos estarem mais atentos à questão política.

*** O objetivo é que a atuação seja mais abrangente, assim como acontece com aqueles que têm mais tempo e experiência nas atividades como promotor.

Foram pressionar

Segundo informações que circulavam na Assembleia, alguns membros do Ministério Público estiveram no legislativo para “pressionar, com ameaças, a votar contra o projeto de mudança”.

*** Inclusive políticos diretamente ligados aos parlamentares também sofreram ameaças para influenciar na mudança do voto dos deputados ligados a eles.

Confirma e Lamenta

Um dos procuradores do MP confirmou que houve esse tipo de ameaça e lamentou “profundamente” que um fato como esse tenha ocorrido, com objetivo de mudar o voto de cada parlamentar, o que atenta contra a democracia.

*** O MP inclusive esteve com os deputados ameaçados e chegou a pedir desculpas, por considerar que essa não é pratica da maioria dos procuradores.

Burocracia excessiva

O presidente regional do DEM, José Carlos Machado, tem reclamado da burocracia excessiva para instalação dos diretórios municipais do partido no Estado.

*** A maioria deles tem pendências na prestação de contas ao cartório eleitoral e está com o CMPJ desativado. É muito difícil!

*** Segundo Machado, o DEM fará, no dia 7 de dezembro, a convenção para eleição da Direção Estadual e até lá precisa estar com tudo em ordem.

Diretório Municipal

José Carlos Machado disse que na próxima semana será formada a Comissão Provisória do DEM em Aracaju, cujo presidente será Breno Mendonça.

*** Breno é filho do deputado Garibaldi Mendonça, que ainda está filiado ao MDB, mas espera uma brecha para ingressar no DEM, sem problemas para seu mandato.

Difícil apoio a Edvaldo

Sobre as eleições municipais do próximo ano, José Carlos Machado disse que é muito difícil o DEM apoiar um candidato de partido à esquerda.

*** Isso complica a questão da permanência do vereador Vinícius Porto no DEM. Ele é líder do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) na Câmara e deve se filiar a outra legenda que apóie a reeleição.

Ficou satisfeito

O presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB), ficou satisfeito com as aprovações de projetos de interesse do Estado, através da união dos parlamentares.

*** Foram projetos importantes para a sociedade, principalmente direcionado à Educação.

Primeiro chute

O governador Belivaldo Chagas, ao lado do prefeito Danilo de Joaldo, de Itabaianinha, inaugurou a reforma do Ginásio de Esportes que leva o nome do gestor municipal.

*** Belivaldo deu o chute inicial para abertura dos jogos e, ao lado, um líder político aplaudiu e brincou: “com esse estilo, tem que ir para a seleção (risos)”.

Sai em protesto

O senador Rogério Carvalho (PT) se pronunciou, na CCJ sobre as ameaças de intervenção militar, incentivada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro.

*** Diante da apatia dos membros da Comissão em relação à gravidade da situação, Rogério Carvalho saiu do local em protesto.

Valadares lamenta

O deputado federal Valadares Filho (PSB) acha que a declaração do filho do presidente da república, deputado Eduardo Bolsonaro, sobre um possível novo AI-5 é de um autoritarismo lamentável.

*** – Demonstra a preferência pela coerção ao livre debate de ideias. O Brasil jamais aceitará retroceder em seus valores democráticos, disse.

Alessandro também

Até o senador Alessandro Vieira (Cidadania), declaradamente de direita, também reagiu à entrevista em que Eduardo Bolsonaro defendeu a edição de um novo AI-5 para conter a “radicalização da esquerda”.

*** – A defesa de soluções autoritárias é reflexo do profundo despreparo de alguns, que se mostram incapazes para enfrentar disputa democrática de ideias e argumentos, disse.

*** Para Alessandro, “já vivemos uma ditadura. Qualquer análise equilibrada aponta os profundos danos sofridos pela sociedade brasileira. Não vamos admitir retrocessos”.

Entrega filiação

O delegado Paulo Márcio (DEM) pretende, até segunda-feira, entregar o pedido de desfiliação do partido, embora ainda não tenha definido candidatura em 2020.

*** Paulo está conversando com algumas pessoas e deve se transferir para outra sigla. Vai anunciar mais à frente.

Emília preferida

O grupo que decanta a implantação de um estilo novo de fazer política, liderado pelo senador Alessandro Vieira, ainda não bateu o martelo, mas a candidata à prefeita de Aracaju é a vereadora Emília Corrêa (Patriotas).

*** Emília vem se saindo bem nas avaliações internas que o grupo promove. Caso decida disputar a Prefeitura, a Câmara perderá uma boa vereadora.

Não confirmam

Setores do grupo não confirmam qualquer preferência por candidaturas e nem decidiu por nenhum nome para disputar a Prefeitura de Aracaju, embora confirme que pesquisas internas estão sendo realizadas.

*** Mas a pesquisa que vai valer mesmo é a de abril do próximo ano. Quem se sair melhor pode disputar a sucessão de Edvaldo Nogueira.

Gilmar e o Liberal

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC), que está em processo jurídico para saída do partido, caso obtenha autorização para desfiliação não deve mais procurar o DEM.

*** O destino pode ser o Partido Liberal (PL). Gilmar tem conversado muito com Edvan Amorim, presidente regional do partido em Aracaju, com esse objetivo.

Como Valdevan 90

Gilmar Carvalho pode seguir passos do que fora feito com Valdevan Noventa, para deixar o partido, através de conversa de Waldemar Costa Neto com o governador do Rio, Wilson Witzel, e o presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo.

*** Pode acontecer o mesmo processo com Gilmar, já que Edvan é amigo de Waldemar, de pastor Everaldo e de André Moura.

Humaniza cidade

Henri Clay, provável candidato à Prefeitura de Aracaju, lançou ontem o Movimento Humaniza Cidade, junto a entidades sociais, políticos, juristas, membros da academia e populares.

– Todos e todas juntos discutindo ideias para a nossa cidade, disse Henri.

Nininho do Bolo Bom

O nome dele é Nininho do Bolo Bom e está sendo lançado por amigos como o futuro pré-candidato da juventude “e do povo sofrido”, a prefeito da cidade de Lagarto.

*** – Trata-se realmente de um nome ficha limpa, atributo muito exigido pela população para ser o gestor do município de Lagarto, disse ontem um dos seus eleitores.

Vera está de volta

Vera Lúcia, a sergipana que foi candidata a presidente da República pelo PSTU, manda um recado duro para Jair Bolsonaro e pede que se “faça como o povo do Chile e vamos às ruas em defesa do povo”.

*** Vera diz que Bolsonaro deveria explicar “a relação com Queiroz, a morte de Marielle, o laranjal do seu partido e o óleo que invade as praias do Nordeste”.

Um bom bate papo

Plantio de luz – Carlos Ayres Britto reflete: Os campos mais férteis para o plantio de luz e colheita de estrelas foram todos aqueles em que Pelé jogou futebol.

Sem a Folha – Isso não pode ser normal: presidente Bolsonaro determina cancelamento de assinaturas da Folha no governo federal. É a guerra do Planalto com a mídia.

Passa por cirurgia – O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) será submetido a uma cirurgia bariatrica hoje cedo, em Aracaju.

Redes sociais – O juiz Aldo Melo, flamenguista roxo, participa de redes sociais com serenidade e emite opiniões dentro de um pensamento lógico.

Conversa ampla – É provável que uma conversa ampla, entre lideranças políticas, provoque surpresas na sucessão municipal do próximo ano.

Quer investigação – Partidos políticos querem que o filho do presidente seja investigado por defender a instalação de um novo AI-5.

Preço do Diesel – A Petrobras anunciou a redução do preço do diesel nas refinarias em R$ 0,0678 por litro, o que equivale a um corte de 3%.

Óleo continua – O óleo nas praias do Nordeste continua poluindo e provocando prejuízos. Difícil conter e pior que isso é não saber de onde ele vem.

Está à disposição – Marcos Pereira diz que é hora de investir no bom senso, no equilíbrio, na moderação e no diálogo. Nós, do Republicanos, estamos à disposição para ajudar nesta construção.

Atual gestão – A vereadora Emília Corrêa (Patriota) diz que “a atual gestão coloca o povo para viver em transtornos desnecessários”.