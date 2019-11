NOVOS VOOS EM SERGIPE JÁ CHEGAM A 90% DE OCUPAÇÃO, DIZ GOVERNO

01/11/19 - 11:05:05

Ampliação de voos diários facilita o trajeto de passageiros e permite maior chegada de turistas no estado

Desde julho, o Governo do Estado tem buscado meios de ampliar os voos que chegam e saem de Aracaju, com foco no fortalecimento do turismo sergipano.

Em agosto, o governador Belivaldo Chagas anunciou a diminuição no ICMS do querosene de aviação que possibilitou a implantação de novos voos entre Aracaju, Salvador, São Paulo e Campinas, e no mesmo mês foi divulgada a data de início desses novos voos, as empresas responsáveis e seus trajetos.

As novas possibilidades voos têm agradado os turistas, como é o caso da professora de matemática, Benedita da Conceição Pereira.

Ela que é paulista e veio ao estado para correr na 5ª Corrida do Outubro Rosa de Sergipe, acredita que novos voos beneficiam muito o cliente. “Eu acho que isso facilita bastante para a pessoa que vai viajar. Eu por exemplo, trabalhei o dia inteiro, peguei o voo meia noite e duas da manhã estava aqui. Agora estou indo embora, vou pegar um voo direto e a meia noite estarei na minha casa”, conta. Benedita ainda fala dos ganhos que essa conquista traz. “Para o turismo isso é ótimo, porque faz com que a pessoa tenha uma oportunidade de vir a Sergipe sem ter muita perda de tempo, sem ter que fazer translado”, finaliza.

A ampliação dos novos voos somente foi possível devido a redução da base de cálculo de incidência do ICMS sobre o querosene de aviação (QAV) que recebeu algumas condições especiais: redução de 18% para 12%, quando há o acréscimo de dois voos a redução de 9% e para o acréscimo de três ou mais voos a redução foi de 5%. Em todos os casos com frequência semanal de pelo menos cinco viagens semanais para cada voo.

O secretário de Turismo e Comunicação, Sales Neto, explica como a ampliação dos voos favorece o turismo do estado. “Os novos voos que chegam a Sergipe, das diversas companhias áreas, é fruto do esforço do Governo do Estado e da sensibilidade do governador Belivaldo Chagas, no sentido de compreender a necessidade de aumentar a demanda turística do nosso estado e dos incentivos fiscais que foram dados com a diminuição do ICMS de querosene de aviação. Isso tornou o destino Sergipe mais competitivo. É todo um esforço concentrado do governo no sentido de ampliar a nossa base aérea e melhorar a ocupação turística no nosso estado”, completa.

Companhias aéreas

A Gol Linhas Aéreas já contava com um voo Aracaju-Guarulhos, porém era realizado apenas três dias na semana. Com o acordo estabelecido, um voo foi adicionado e o que operava em três dias passou a ser todos os dias da semana, com capacidade entre 180 e 188 passageiros, saindo de Sergipe às 04h20 e às 16h55. Na primeira semana em que o voo foi ampliado para funcionar durante toda a semana, a ocupação foi de 90%.

As companhias aéreas Azul e LATAM acrescentaram um voo, sendo a LATAM para Guarulhos e a Azul, que irá operar a partir de 2 de dezembro, com destino para Campinas. Os voos da LATAM saem de Aracaju às 03h20 e às 14h45, com capacidade para 188 passageiros, durante seis dias da semana. Com uma capacidade de ocupação que varia entre 162 e 174 passageiros, a Azul contará com um voo que desembarca em Campinas e a partir de 21 de dezembro irá começar a operar o voo com destino à Belo Horizonte, que irá atuar entre os meses de dezembro e fevereiro.voos; e 5% para o acréscimo de 3 ou mais voos.

Da assessoria