PC APREENDE ADOLESCENTE INVESTIGADO POR ATOS INFRACIONAIS EM PROPRIÁ

01/11/19 - 14:29:15

O adolescente será encaminhado à Unidade Socioeducativa de Internação Provisória

Policiais civis da Delegacia Regional de Propriá apreenderam um adolescente, de 17 anos, pela prática de ato análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo, em via pública na cidade de Propriá.

Segundo o delegado João Eduardo, esse adolescente é investigado pela prática de vários atos análogos ao crime de roubo majorado, notadamente de aparelhos celulares pelas ruas da cidade de Propriá. Já havia sido representada a internação dele em um dos crimes.

Na noite da última terça-feira, houve mais um registro desse tipo de crime, no qual os policiais civis agiram rápido e conseguiram localizar o adolescente em poder de uma arma de fogo, pistola Beretta calibre 22.

Na ocasião, foi dado o cumprimento do mandado de internação, além de ter sido reconhecido na prática do roubo realizado naquela noite e em outro realizado no dia anterior. Um comparsa dele já foi identificado e foram tomadas as medidas judiciais cabíveis. O adolescente será encaminhado à Unidade Socioeducativa de Internação Provisória (USIP), onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civilagradece a colaboração da comunidade e reafirma a importância da utilização do Disque-Denúncia, pelo 181 ou pelo aplicativo, ou ainda diretamente para a Delegacia Regional de Propriá (3322-6550), passando informações sobre crimes que ocorreram ou estão acontecendo no município, bem como acerca de situações suspeitas e indivíduos foragidos.