POLÍCIA CIVIL DIVULGA IMAGENS DE FORAGIDOS ACUSADOS DE ROUBO NO CENTRO DA CAPITAL

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), divulgou nesta sexta-feira, 1º, imagens com dois homens que estão foragidos e são acusados de cometer o crime de roubo em uma loja de empréstimos consignados no Centro da capital no último dia 15 de outubro.

Segundo informações da delegada Juliana Alcoforado, a ação criminosa aconteceu em uma loja de empréstimos consignados. “No momento do crime, os dois homens agiram com extrema violência contra as vítimas que estavam no local, subtraindo dinheiro, joias e eletrônicos. Os homens estavam armados. Nas imagens extraídas das câmeras de segurança das proximidades onde o crime aconteceu é possível visualizá-los: um homem com macacão laranja e outro vestindo uma camiseta clara com mangas vermelhas e mochila nas costas. Esse possui olhos claros”, detalhou a delegada que atua no Depatri.

A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da comunidade e ressalta que qualquer informação favorável à identificação dos suspeitos pode ser repassada por meio do Disque-Denúncia número 181 ou pelo aplicativo Disque Denúncia SE.

Informações e imagem SSP