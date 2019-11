POLICIAIS MILITARES DO 7º BPM PRENDEM QUADRILHA DE TRAFICANTES EM LAGARTO

01/11/19 - 05:10:53

Policiais no 7º Batalhão de Polícia Militar realizaram nesta quinta-feira (31), a prisão de três traficantes no povoado Jenipapo, no município de cidade de Lagarto.

Segundo informações da polícia, a quadrilha agia principalmente nos povoados Jenipapo e Brasília.

Após algumas semanas de investigações e colaboração de algumas pessoas, os policiais conseguiram desarticular a quadrilha de traficantes. A ação resultou na apreensão de grande quantidade de drogas e veículos, supostamente roubados.

Dois homens e uma mulher foram presos. As investigações continuam a fim de capturar outro envolvido. A polícia acredita que nos próximos dias terão novos resultados referentes a essa operação.

Os presos e o material apreendido estão à disposição da justiça para adoção das medidas cabíveis.

Informações e foto sub-tenente Heliomarto, do 7º BPM