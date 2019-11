PRF PASSA A USAR DODGE CHALLENGER APREENDIDO EM AÇÃO CONTRA TRÁFICO

Carro foi cedido pela Justiça Federal e ficará em Foz do Iguaçu (PR)

Com 372 cavalos-vapor de potência, o veículo foi fabricado em 2010, nos Estados Unidos. O valor estimado ultrapassa os R$ 245 mil. O carro estava guardado há mais de dois anos em um pátio de Cascavel. “A utilização do veículo pela autoridade policial certamente será promovida de modo a manter sua conservação, evitando-se a precoce deterioração em virtude da ociosidade e da sujeição dos bens às intempéries e outros desgastes derivados de sua estagnação em depósito”, diz trecho da decisão do juiz José Carlos Fabri, da 1ª Vara Federal de Umuarama.

O confisco de bens apreendidos em decorrência do tráfico drogas afins é estabelecido no artigo 243 da Constituição Federal.