Radialistas são demitidos e alegam: “problemas políticos”

01/11/19 - 12:49:29

Há cerca de um ano para as eleições municipais e, em Aracaju o clima já é de disputa e já começa a provocar demissões, segundo radialistas.

Desde a tarde da quinta-feira (31) circula em grupos de WhatsApp que dois radialistas teriam sido demitidos e que, em ambos os casos, o motivo teria sido por questões políticas.

Após a divulgação do fato, os dois radialistas que compõem a equipe de reportagem da Rádio Jornal, Alex Carvalho e Marcos Couto e que teriam sido demitidos, confirmaram a informação e dizem que teria acontecido por motivos políticos.

Ao ser questionado sobre o assunto, Alex Carvalho se limitou a dizer que “eu fui comunicado pelo diretor da emissora e na manhã desta sexta-feira ele reafirmou, tanto que não participei do programa. Acredito que foi por motivos políticos”.

Ainda sobre Alex Carvalho, o radialista integra hoje a assessoria de comunicação da SMTT, na administração do prefeito Edvaldo Nogueira.

Já o radialista e jornalista Marcos Couto, além de confirmar, fez um desabafo, afirmando que prestava serviço de assessoria ao deputado estadual e radialista Gilmar Carvalho e que “sem saber eu fui demitido em setembro. Quando cheguei no escritório dele, ele me disse que estava com uns problemas. Eu achei que estava brincando mas ele mandou que eu me retirasse da sala e fosse falar com seu advogado. Eu trabalhei três eleições para Gilmar. Já a emissora disse que irá conversar em particular comigo”, desabafou Marcos Couto.

Também nas redes sociais, o que se comenta é que no lugar de Marcos Couto, assume o radialista Jairo Junior. Sobre essa informação, ninguém confirma.

Procuramos o deputado Gilmar Carvalho via whatsapp, mas não obtivemos resposta.

Foto internet

Munir Darrage