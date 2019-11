Samuel participa do 5º Congresso Brasileiro de Comunidades Terapêuticas em Curitiba

01/11/19 - 05:35:40

Começou nesta quinta-feira, 31, e segue até sábado, 02, o 5º Congresso Brasileiro de Comunidades Terapêuticas, realizado pela Febrac (Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas), em Curitiba, no Paraná. O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) é uma das presenças do evento, onde representa o Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos ‘Batalhão da Restauração’.

Durante o congresso será tratado aquilo que o governo federal deseja para o ano de 2020 por parte das comunidades terapêuticas no trato com a problemática com as drogas e com a saúde mental.

Na oportunidade, o deputado Capitão fez a apresentação do trabalho realizado pelo batalhão da restauração em Sergipe, onde recebeu o reconhecimento da Federação brasileira e das outras comunidades que participam do evento, onde a instituição foi considerada como um exemplo a ser seguido em todo o país.

Segundo o Capitão Samuel ficou feliz ao ver o prefeito de Curitiba dizendo que criou um departamento para tratar das políticas sobre drogas, trabalho este que serve como reflexão para o estado de Sergipe e para as prefeituras municipais. “Em Sergipe, apenas uma prefeitura, que é Carmópolis, criou um departamento para tratar do tema. Os demais municípios e governo do estado não criaram ainda um setor para cuidar deste problema grave que vem assolando toda a nossa juventude. Assim que voltar, vou conversar com o governador Belivaldo Chagas para que possamos implementar um conselho estadual de políticas sobre drogas e a criação de um departamento específico para resolver problemas desta natureza”, ressalta.

Por Ane Isabele

Foto Assessoria