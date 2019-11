Seminário discutirá novas tendências do marketing digital

01/11/19 - 16:28:57

Evento contará com a participação de especialistas nacionais e locais para debater o tema

As tecnologias digitais já se tornaram imprescindíveis para quem deseja ter sucesso na gestão de um negócio. A prova disso são os números de uma pesquisa realizada pelo Sebrae, que revelam a utilização da internet por 91% dos empreendedores sergipanos no ambiente de trabalho. Além disso, 66% deles já fazem uso do WhatsApp para se comunicar com os seus clientes, 42% utilizam o Instagram e 38% possuem página da empresa no Facebook.

Atento a esse cenário e buscando atualizar e motivar os pequenos negócios a usar o marketing digital como aliado, seja para a comercialização de produtos e serviços, promoção de marca ou o relacionamento com os diversos públicos é que o Sebrae promoverá nos dias 8 e 9 de novembro, no Hotel Comfort, o Reload Sergipe.

O Seminário reunirá especialistas nacionais e locais para debater diversos temas do universo do marketing digital, além de apresentar cases de sucesso e tendências e permitir a realização de networking entre os participantes.

As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.sebraesergipe.com.br. O investimento é de R$ 237 para pessoas jurídicas (microempreendores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte) e R$ 257 para pessoa física. As vagas são limitadas.

“A nossa proposta é oferecer um ambiente moderno e criativo para facilitar a troca de experiências e a interação entre empreendedores, empresários, potenciais empresários e profissionais de comunicação e marketing. No Reload o participante ficará por dentro das tendências que o ajudarão a revolucionar o seu negócio”, explica o superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado.

Atrações

Nomes como Martha Gabriel, considerada um dos principais pensadores digitais no Brasil e ranqueada entre os Top 50 Marketing Bloggers mais influentes do mundo pelo KRED, Fernando Kimura, fundador da Academia Neuromarketing, Cristiano Chaves, head de Relacionamento da Arezzo&CO, Galileu Nogueira, gerente de Marketing Digital da 99, Andrea Iorio, Chief Digital Officer (CDO) da L´oreal Brasil e Gabriel Leite, CMO & Co-founder da FEEDZ, estão entre as atrações confirmadas no evento.

O Reload também contará com a presença de importantes nomes do marketing digital sergipano como Agamenon Filho,Nay Dantas, Matheus Felizola, Rafael Galvão, Joe Marcolino, Júlia Rossini, Diego da Costa, Laura Sthephany e Gilton José.

Mais informações sobre o seminário podem ser obtidas pelos telefones 2106-7765/7763

Por Wellington Amarante