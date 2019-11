SERVIDORES DA FHS FARÃO NOVA PARALISAÇÃO DE 24 HORAS NO DIA 14 NOVEMBRO

01/11/19 - 05:00:27

O Sindicato dos trabalhadores na Área de Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) realizou nesta quinta-feira (31) uma assembleia geral com os servidores da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), representados pelo Sintasa, e deliberaram por unanimidade uma nova paralisação de 24 horas em todas as regionais do Estado, que acontecerá dia 14 de novembro, com ato das 7h às 12h, na porta do Palácio dos Despachos, em Aracaju.

Mesmo com alguns pontos em consenso com a fundação, os trabalhadores reivindicam o destravamento do Plano de Emprego e Remuneração (PER), 30 horas semanais, tíquete-alimentação e reajuste salarial que há mais de seis anos não ocorre.

De acordo com o presidente do Sintasa, Augusto Couto, a reclamação maior da categoria é em detrimento às questões econômicas que não estão evoluindo nas negociações. “Já está havendo negociações sobre o Acordo Coletivo, mas não se fala nada na questão econômica para os profissionais. Tem que se discutir a melhoria salarial dos trabalhadores. São estas as principais questões porque o servidor está há seis anos sem ter nenhum reajuste, temos que cobrar do Estado”, disse Couto, que contou com a presença também do diretor e do gerente do Sintasa, Adailton dos Santos e Janderson Alves, respectivamente.

Com informações do Sintasa

Foto ilustração Sintasa