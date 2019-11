Tony Presley promete show inesquecível neste sábado em Aracaju

01/11/19 - 05:56:23

A Praça de Eventos da Orla da Atalaia vai ficar pequena para receber neste sábado, 2, a partir das 20 horas, o cantor Tony Presley, que é cover do Rei do Rock, Elvis Presley.

Fã de Elvis Presley desde os nove anos de idade, Tony iniciou sua carreira em 2004, e promete um show emocionante com o que há de melhor do rei do rock.

No repertório Tony promete canções inesquecíveis como: Suspucious Minds, Ir’s Now Or Never, Always On My Mind, Love Me Tender, Can’t Help falling um love, entre outras.

O show com Tony faz parte do XV Eneva (Encontro Nordestino de Veículos Antigos), promovido pelo Clube de Veículos Antigos de Sergipe – Antigos do Farol (CAF).

Secom/CAF