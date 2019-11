ATO DEFENDE A VIDA E MEIO AMBIENTE ACONTECE NA PRAÇA DO CARANGUEJO

02/11/19 - 06:42:39

Ação destaca os impactos causados pelo desrespeito e descaso ambiental na vida da população

Neste sábado (02/11), às 11h, organizações da sociedade civil realizam ato em defesa da vida e do meio ambiente na Praça do Caranguejo, em Aracaju. A ação é realizada em memória às vítimas de crimes ambientais e em respeito e solidariedade às suas famílias, às florestas, ao mar, aos rios, à política socioambiental, aos ativistas socioambientais e toda população brasileira. Todos estes sofrem diretamente com os crimes ambientais cotidianos no país e nas mãos de quem insiste em enxergar o meio ambiente como entrave, seja flexibilizando leis ou destruindo a natureza. O ato será realizado pelos voluntários da Fundação SOS Mata Atlântica que atuam na região no projeto Observando os Rios.

Entre os pontos destacados, por exemplo, estão casos mais recentes, como o derramamento de óleo que atingiu mais de 260 pontos. O petróleo cru ainda degrada as praias, os manguezais e ambientes marinhos na região nordeste e altera a vida de populações que dependem do mar para sobreviver. Além disso, afeta diretamente todas as comunidades e empreendedores locais que realizam atividades voltadas ao turismo, podendo impactar a economia local e até aqueles mais distantes desta região por conta do risco deste óleo chegar na cadeia alimentar brasileira.

“Temos alguns exemplos mais marcantes de crimes ambientais. Mas neste ato também queremos destacar como o Brasil sofre diariamente com desastres ambientais. É um rio poluído por falta de saneamento, um parque desprotegido, uma área verde desmatada ilegalmente ou uma lei flexibilizada. Tudo isso não acontece do dia para a noite. É construído a partir de cada tomada de decisão dos nossos governantes, de setores atrasados e pessoas mal-intencionadas”, afirma Mario Mantovani, diretor de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica.

Desastres no cotidiano

O ato marcará os quatro anos do crime ambiental ocorrido na cidade de Mariana (MG), em 5 de novembro de 2015, quando o rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, deixou 19 mortos com o vazamento de 43,7 milhões de m³ de lama de rejeitos. O desastre ainda impactou o rio Doce e alguns afluentes, modificando a vida de milhares de pessoas por falta d’água ou trabalho.

Há nove meses, uma barragem da empresa Vale também se rompeu em Brumadinho (MG), deixando mais de 250 mortos – 18 pessoas ainda estão desaparecidas. Na ocasião, 12,7 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração atingiram funcionários e moradores da região, além daqueles que tiveram sua vida totalmente alterada. Os rejeitos praticamente mataram o rio Paraopeba, fonte de água e trabalho para muitas pessoas da região.

Coincidência ou não, nesta terça (29), ficou definida para 5 de novembro a votação do relatório final do deputado Rogério Correia (PT-MG), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados sobre Brumadinho. O texto pede indiciamento da Vale e da empresa alemã Tüv Süd por crime socioambiental e corrupção empresarial, além do indiciamento de 22 pessoas por homicídio doloso e lesão corporal dolosa.

Além disso, biomas como Pantanal e Amazônia têm sofrido com o aumento expressivo no número de queimadas em 2019 – e a região amazônica também teve expressivo crescimento do desmatamento nos últimos meses, o que facilita os incêndios florestais.

Outro ponto de alerta é a flexibilização das leis ambientais no Brasil. A gestão federal, que acaba de completar 300 dias de governo, não promoveu nenhum avanço positivo na política ambiental do País. A partir de uma análise de decisões e declarações públicas do governo federal, por exemplo, a Coalizão Pró-UC trouxe um alerta para uma clara fragilização das áreas protegidas brasileiras. Em um manifesto, o grupo destaca que o governo brasileiro tem demonstrado uma falta de compreensão da relevância e potencial das Unidades de Conservação (UCs), Terras Indígenas e demais Áreas Protegidas do País.

“Este ato simboliza um chamado para a sociedade em prol da vida e dos patrimônios naturais do Brasil, por um ambiente melhor, mais seguro e sadio para as pessoas. É um momento de urgência e precisamos da participação e engajamento de todos nessa luta. É da vida de todos que estamos falando”, convoca Marcia Hirota, diretora-executiva da Fundação SOS Mata Atlântica.

Sobre a Fundação SOS Mata Atlântica

A Fundação SOS Mata Atlântica é uma ONG ambiental brasileira criada em 1986 para inspirar a sociedade na defesa da floresta mais ameaçada do Brasil. Atua na promoção de políticas públicas para a conservação da Mata Atlântica por meio do monitoramento do bioma, produção de estudos, projetos demonstrativos, diálogo com setores públicos e privados, aprimoramento da legislação ambiental, comunicação e engajamento da sociedade em prol da restauração da floresta, valorização dos parques e reservas, água limpa e proteção do mar.

Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica – Luiz Soares