CLUBES DEFINEM FÓRMULA DO CAMPEONATO SERGIPANO SÉRIE A-1 DE 2020

02/11/19 - 08:13:57

A fórmula de disputa do Campeonato Sergipano da Série A1 de 2020, foi definida na tarde desta sexta-feira (01) pelos dirigentes das oito equipe participantes do estadual. O Congresso Técnico foi realizado no auditório do Hotel Radisson, na orla da Atalaia, em Aracaju.

O evento foi promovido pela Federação Sergipana de Futebol (FSF) e contou com as presença de diversas autoridades e imprensa. O congresso foi aberto pelo presidente da FSF, Milton Dantas, que falou do crescimento do futebol sergipano no cenário nacional, além de expor o atual momento da entidade. Em seguida, o diretor do Departamento de Competições, Gleyson Prado apresentou duas possíveis fórmulas de disputa para a competição. Além de destrinchar as regras da Série A1 de 2020.

Entre as fórmulas apresentadas a vencedora foi a fórmula proposta pela FSF. Detalhe que todos os dirigentes aprovaram por unanimidade o modelo de disputa da competição.

O Sergipão de 2020, será dividido em duas fase (primeira e quadrangular com os quatro primeiros colocados da primeira fase). Na primeira, os times enfrentam-se entre si em jogos de ida. A segunda fase, formada pelos quatro primeiros colocados da primeira, será o quadrangular, que será disputado em jogos de ida e volta. O primeiro colocado dessa segunda fase será o campeão sergipano. Os dois últimos colocados da fase serão rebaixados para a Série A2. O estadual terá inicio no dia 11 de janeiro de 2020, com 13 datas.

O campeão sergipano garante vaga na Copa do Brasil 2021, na Copa do Nordeste 2021 e na Série D de 2021. Já o campeão da primeira fase terá o direito de escolher entre uma vaga na Copa do Brasil 2021 ou na Série D de 2021. Se alguma dessas vagas sobrar, ela será repassada ao time de melhor pontuação no campeonato.

Durante o Congresso Técnico também foi realizado o sorteio das equipes que serão mandantes em quatro dos sete jogos da primeira fase. Confiança, Boca Júnior, América de Pedrinhas e Dorense serão os times que jogarão mais vezes em casa do que fora; e Sergipe, Lagarto, Itabaiana e Freipaulistano mandarão seus jogos em três partidas.

Em sorteio a primeira rodada do Campeonato Sergipano foi definida. Acompanhe os confrontos:

11 de janeiro de 2020

Boca Júnior x Freipaulistano (jogo da TV Atalaia)

Dorense x Lagarto

12 de janeiro de 2020

Confiança x Sergipe

América de Pedrinhas x Itabaiana

O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF), vai divulgar nos próximos dias a tabela completa da primeira fase do estadual.

Fonte e foto FSF