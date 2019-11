COM CRIAÇÃO DA NBS, TSE DIVULGA NOVA LOGOMARCA DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Com a proposta de transmitir ao eleitor a força de sua escolha nas urnas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou a logomarca que vai compor as peças publicitárias da Justiça Eleitoral sobre as Eleições Municipais de 2020. Criada pela nbs, a mensagem principal da marca é #SeuVotoTemPoder, reforçando a importância da participação popular no processo eleitoral.

A logo é formada por diversas caixas de diálogos sobrepostas que remetem à pluralidade de ideias e ao conceito de que todos podem chegar a uma convergência por meio da conversa e da troca de informações.

“A mensagem central do nosso conceito tem o intuito de ser simples e direta. Procuramos dar enfoque no protagonismo das pessoas quando nos referimos às palavras “seu” e “poder”. Os elementos da marca retratam as vozes e a diversidade dos eleitores brasileiros numa linguagem moderna, de entendimento imediato, que também dialoga com um público mais jovem, despertando para a consciência do voto. Essa parceria com o TSE trouxe esse resultado positivo e arrojado na concepção da marca”, explica Carla Russi, COO da nbs.

A assessora-chefe de Comunicação (Ascom) do TSE, Ana Cristina Rosa, que participou do processo de desenvolvimento da marca, explica que as caixas de diálogo, cada uma de uma cor, também fazem referência à diversidade da sociedade brasileira, que, durante as eleições, expressa sua vontade por meio do voto.

“Todo o conceito visual da logo é focado na importância do diálogo para a democracia e na pluralidade da sociedade brasileira. Para marcar essa multiplicidade de ideias e de pessoas, inovamos nas cores tradicionalmente usadas, com uma proposta mais moderna e arrojada, para chamar a atenção do eleitor”, esclareceu Ana Cristina.

A previsão é de que as campanhas de esclarecimento aos eleitores, produzidas pela Ascom do TSE, com a nova logomarca, comecem a ser veiculadas já a partir deste mês de outubro.

