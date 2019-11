Culpa de todos! Quem transformou a Educação de Sergipe na pior do Brasil?

Essa semana, na Assembleia Legislativa de Sergipe, os deputados estaduais apreciaram e aprovaram, nas Comissões Temáticas e em plenário, diversos projetos de autoria do Poder Executivo, com destaque para o que institui o Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (SAESE) nas Escolas das Redes Públicas, Estadual e Municipais de Ensino e o que institui o Programa “Alfabetizar Pra Valer”, que estabelece as bases do Pacto Sergipano pela Alfabetização na Idade Certa.

Desde quando as propostas começaram a tramitar na Alese que deputados estaduais e representantes do Sintese (Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica da Rede Estadual) começaram a debater e discutir sobre as propostas do Executivo. O representante direto da categoria na Casa, deputado estadual Iran Barbosa (PT), era um dos mais críticos. Avaliava a medida como um “retrocesso” e como um “desmonte e ataque de direitos da categoria”.

O Sintese, então, nem se fala! Fez muito “barulho”, reclamou, repudiou e confrontou. Tentou pressionar e convencer os deputados estaduais a não aprovarem as duas medidas do governador Belivaldo Chagas (PSD) e houve até quem o taxasse de “traidor da Educação Pública”. Os ânimos estiveram em grande conflito com outros servidores da Secretaria de Estado da Educação (SEED) que estavam na Assembleia, no dia da votação, defendendo o projeto do governo.

Em meio a esse ambiente “hostil” entre as partes, algo em especial chamou a atenção deste colunista: primeiro que o deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB), um dos maiores críticos do governo Belivaldo na atualidade, foi para a tribuna e “assumiu o posto” de líder do Executivo para defender com afinco as propostas do Executivo. Outro detalhe ainda mais importante: Zezinho disse, em alto e bom som, para os demais deputados, imprensa e para professores e servidores da SEED que estavam nas galerias que “Sergipe tem hoje a pior Educação do Brasil”.

O deputado apresentou dados da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) que colocam Sergipe na “rabeira” da Educação do Brasil. Quando disse isso foi provocado pelos professores que culparam o ex-governador Jackson Barreto (MDB). Zezinho disse que o importante não está em encontrar culpados, mas soluções, sem deixar de concordar que “os governos anteriores” deram “generosas” contribuições para que o Estado chegasse a essa condição de “caos no ensino público”. Disse que a Educação não podia ficar pior e que as medidas visam melhorias.

Este colunista não vai entrar no mérito se os projetos são bons ou ruins. Esta discussão cabe aos especialistas no assunto e o “tempo” mostrará os resultados. Mas quem levou Sergipe a essa condição de “pior Educação do Brasil”? Vale lembrar que o mesmo grupo político comanda o Estado desde 2007! São quase 13 anos no Poder e com resultados abaixo da média. E o governador Belivaldo Chagas não fica de fora: foi secretário de Estado da Educação, por alguns anos, nesse intervalo e também “tem culpa no cartório”. O Sintese também tem! A imprensa, enfim, todos, menos os alunos! Quantas crianças foram penalizadas? Quantos “futuros” foram jogados no lixo? É uma dívida que não se paga…

Veja essa!

No ciclo de “novas amizades” constituídas em Sergipe o coordenador jurídico do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Marcos Brito, hoje se tornou o “grande amigo” do conselheiro Clóvis Barbosa e do auditor de Controle Externo, Ismar Viana. Que o diga o ex-senador Almeida Lima. Mundo gira, gira mundo…

E essa!

Existe uma possibilidade, real, do deputado estadual Garibalde Mendonça (MDB), caso não seja pré-candidato a prefeito de Aracaju, passe a compor a chapa com o atual prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), em 2020, sendo indicado para vice-prefeito. A articulação contemplaria Jackson Barreto, Robson Viana, o MDB e traria “estabilidade” na base governista dentro da Assembleia Legislativa. Será?

Bomba!

Este colunista chama a atenção dos órgãos fiscalizadores, do Deotap e, como existem áreas de Marinha em Aracaju, até do MPF e da Polícia Federal: já existe, em andamento, todo um esquema sendo montado na capital, com membros das construtoras, advogados e da classe política para “revisar” o Plano Diretor da cidade.

Exclusiva!

A coluna tomou conhecimento que tudo passa por um “velho conhecido” vereador da cidade. Já existe até “relator” da revisão do Plano Diretor definido. O alerta vale para todos os órgãos fiscalizadores, em especial, o Ministério Público Estadual. Não custa lembrar que, no passado, a Justiça suspendeu todas as votações do Plano Diretor feitas na Câmara Municipal.

Escândalo!

Há quem diga que, desta vez, se a proposta de revisão do Plano Diretor vier comprometida para a Câmara Municipal, já existe o compromisso de tornar isso público e escandalizar em rede nacional. Tudo isso às vésperas da eleição municipal mais difícil dos últimos tempos. Quem avisa…

Primeiros socorros I

Encontra-se em tramitação na Assembleia Legislativa o projeto de lei de autoria da deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) que cria o programa de lições de primeiros socorros na Rede Escolar do Estado de Sergipe. Consta no texto da proposta que a iniciativa não se restringe apenas às escolas públicas, mas também engloba as unidades privadas oficialmente reconhecidas pela Secretaria de Estado da Educação.

Primeiros socorros II

A proposta da parlamentar tem o objetivo de que as escolas, sem prejuízo de suas demais atividades ordinárias, ensinem aos alunos do ensino médio a maneira mais correta e segura para lidar com situações de emergências médicas que exijam intervenções rápidas, permitindo-lhes identificar os procedimentos mais adequados para o cada caso.

Kitty Lima I

Outra ideia é que as escolas capacitem os professores e funcionários de toda a educação básica para exercerem os primeiros socorros, sempre que houver qualquer acidente nas escolas, que exija um atendimento imediato. O “público-alvo” da medida podem ser professores e funcionários que atuam na rede escolar, alunos da educação infantil e do ensino fundamental e alunos do ensino médio.

Kitty Lima II

A ideia de Kitty Lima é que professores e funcionários das escolas devem ser treinados, na proporção mínima de um terço de seu contingente, por profissionais cedidos pela Secretaria de Estado da Saúde, como médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, por exemplo. Os professores e funcionários, responsáveis por aulas em laboratórios, professores de Educação Física e Educação Artística devem participar, obrigatoriamente, dos treinamentos em primeiros socorros e os demais como voluntários.

Atividades educativas

A deputada entende que cabe às Secretarias de Saúde e Educação estabelecerem a carga horária de treinamento necessário à aquisição de conhecimento e os alunos da educação infantil e do ensino fundamental devem receber lições de primeiros socorros na forma de atividades educativas e palestras durante o ano letivo regulamentar, que estejam relacionadas a identificação de situações de emergências médicas, os números de telefone dos serviços públicos de atendimento de emergências e a importância da calma para lidar com as situações, adequando o conteúdo à idades das crianças.

Frequência mínima

Os alunos do ensino médio devem receber aulas de primeiros socorros ministradas por professores capacitados e em horários que não causem prejuízo às demais disciplinas da grade curricular, tendo caráter obrigatório e extracurricular. Deve-se apenas verificar a frequência que deve ser maior ou igual a 75%.

Prevenção

“Acidentes podem ocorrer a qualquer momento, sem escolher quando e onde, portanto, como medida de prevenção, o correto é que o ambiente escolar propicie aos alunos espaço e oportunidade para o desenvolvimento de habilidades a fim de saberem agir nos momentos de dificuldade e de risco a vida. Muitas são as vítimas de acidentes diversos que poderiam ser rapidamente solucionados caso alguém no ambiente tivesse a noção de como proceder, a exemplo de engasgos, Acidente Vascular Cerebral (AVC), intoxicação e muitas outras situações”, defendeu Kitty Lima.

Maria Mendonça I

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) convidou os colegas parlamentares, servidores, imprensa e sociedade em geral para participar, na próxima segunda-feira (4), às 14h30, de sessão especial sobre a saúde e do homem. Autora da Lei 8.176/2016 que institui o Novembro Azul, a parlamentar aproveitou para pedir que o prédio da Assembleia Legislativa, bem como demais órgãos e instituições estaduais e municipais possam iluminar as suas fachadas no tom azul, reforçando a importância da campanha.

Maria Mendonça II

Maria falou que o câncer de próstata mata, se não diagnosticado e tratado em tempo, por isso merece uma atenção especial por parte dos homens. “Esse cuidado deve ocorrer durante todo o ano, mas o Novembro Azul é uma forma de reforçar a importância desse cuidado, não só em relação à questão da próstata, mas da saúde masculina de forma geral”, salientou a deputada, ressaltando que o evento contará com palestras de profissionais de saúde, como os médicos Raimundo Sotero (Endocrinologista), Cláudio Santos (Geriatra), Carlos Alberto Paes Silveira (Urologista) e Sheilla Ferro (Cardiologista).

Zezinho Sobral I

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) recebeu membros do Núcleo de Desenvolvimento Econômico e Social de Sergipe (NDES) para tratar sobre a elaboração do Plano de Zoneamento Costeiro, Econômico e Ecológico do estado. Trata-se da preparação do indicativo legal normativo que regulamenta a utilização de todo o espaço litorâneo.

Zezinho Sobral II

“Existem áreas turísticas inviabilizadas graças às normas infralegais (portarias do Ibama) que transformaram Sergipe em um estado com maior área de preservação ambiental, sendo ele o menor de todos geograficamente. Sergipe possui mais de 40% do seu território com áreas não exploráveis. Todo litoral, exceto Aracaju, não é acessível. Esse Plano vai destravar o desenvolvimento turístico de áreas como Caueira, Praia do Saco, Pirambu, Abaís, Crasto, Brejo Grande, Neópolis, o Baixo São Francisco, entre outras áreas”, comentou Zezinho Sobral, destacando a importância de revogar essas normas.

Zoneamento Costeiro

“Queremos a revogação das portarias que transformaram Sergipe em uma reserva da Bahia e de Alagoas, para que tenhamos, enfim, acesso ao desenvolvimento turístico, preservando o meio ambiente. Colocamos o nosso mandato à disposição do NDES, que é uma organização social que discute o zoneamento costeiro, para prestar mais esse importante serviço à sociedade sergipana”, complementou.

Manuel Marcos I

O vereador Dr. Manuel Marcos (PSDB) alertou sobre a necessidade de os homens fazerem exames preventivos. A ressalva partiu dos índices alarmantes da incidência de pessoas acometidas pelo câncer de próstata. “Vejo o público masculino não se preocupa tanto em cuidar da sua saúde. Ao contrário da mulher que é mais efetiva nesse cuidado. Ela procura o médico e enfrenta todas as barreiras de preconceitos e dos temores, mas vai em busca de suas prevenções. O homem depois de 40 anos, não pode passar um ano sem fazer o exame com o urologista para se prevenir contra essa doença que tem ceifado a vida de vários”.

Manuel Marcos II

Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam que, no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens e em valores absolutos – considerando ambos os sexos – é o segundo tipo mais comum. “O câncer atua tanto por suas dimensões quanto pelo desgaste do órgão. A próstata vive em frequente atividade e torna-se alvo para essa doença temerária. O exame de toque ainda é motivo de preconceito, mas é uma estratégia para encontrar o tumor em fase inicial e, assim, possibilitar melhor chance de tratamento”, endossa.

Emília Corrêa I

“A Lei 4.953, de dezembro de 2017, que dispõe sobre a concessão da meia entrada para radialistas, jornalistas e publicitários em estabelecimentos e eventos culturais, esportivos de lazer e entretenimento no âmbito do Município de Aracaju, permanece em vigor. Ao contrário do que foi repercutindo na mídia, de maneira equivocada, e denominado como “Projeto Fake” a Lei não foi vetada, e sim, um único artigo, que diz respeito à identificação do jornalista” explica a vereadora Emília Corrêa, em nota.

Emília Corrêa II

Ainda na nota pública, a vereadora coloca que “estes profissionais, agora, deverão apresentar nos estabelecimentos a carteira da Federação Nacional do Jornalista (Fenaj) que tem reconhecimento nacional. A emenda, que foi uma sugestão feita pelo próprio Sindicato dos Jornalistas em Sergipe (Sindijor), em consenso com os vereadores e a própria Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), será acrescentada à Lei, através da Câmara Municipal de Aracaju (CMA)”.

Orla Pôr do Sol

Aracajuanos e turistas já contam com uma nova Orla Pôr do Sol. A reforma de um dos mais importantes espaços de lazer e turismo da capital sergipana foi entregue à população pelo governador Belivaldo Chagas e pelo prefeito Edvaldo Nogueira. Na revitalização do espaço, foram investidos R$ 2,8 milhões, recursos do Governo do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), dentro do Programa de Desenvolvimento do Turismo. À Prefeitura de Aracaju, caberá a regulação do transporte náutico na Orla e a fiscalização do uso da área, conforme decreto assinado pelo prefeito no início deste ano.

Fábio Reis I

O deputado federal Fábio Reis (MDB) visitou as instalações do Campus Lagarto do Instituto Federal de Sergipe (IFS) e viu de perto as melhorias proporcionadas por meio do trabalho do seu mandato. Ele estava acompanhado do diretor do campus, Prof. Dr. José Osman dos Santos. A partir de recursos de emenda de Fábio, a biblioteca do Instituto foi ampliada e modernizada.

Fábio Reis II

Ele aproveitou também para visitar 10 salas que foram climatizadas, além de verificar o andamento da obra do Centro de Convivência, viabilizada por meio de emenda parlamentar de sua autoria. “Educação importa, e se importa é prioridade. Então meu trabalho começa identificando onde e como posso contribuir, levo isso para Brasília, envio os recursos e depois constato o quanto foi importante e necessária essa ação”, disse.

Palestra

As estatísticas demonstram que o endividamento dos brasileiros continua batendo recordes. De acordo com os dados mais recentes da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o percentual atinge 65,1% das famílias brasileiras. Visando isso, o master trainer, coach, hipnoterapeuta e treinador comportamental Marcio Vinicius irá ministrar a Palestra Inteligência Financeira, na próxima terça-feira (5), às 19h00, no Atalaia Apart Hotel localizado na Avenida Beira Mar, n°1140, Bairro Farolândia. A palestra é gratuita e a entrada será feita através da entrega de 2 kg de alimentos que serão doados para uma instituição de caridade.

Novembro Azul

Campanha mundial, o Novembro Azul tem o objetivo de chamar a atenção para os cuidados com a saúde do homem, em especial à prevenção e o combate ao câncer de próstata. Este é o tipo de câncer mais frequente nos homens, excluindo-se o câncer de pele não melanoma. Segundo o urologista André Yoichi, que integra a equipe multidisciplinar da Onco Hematos, o homem, culturalmente, tem menos cuidado com a própria saúde e procura menos por atendimento médico. “Por isso, em sintonia com a Sociedade Brasileira de Urologia, que este ano trás como tema ‘Seja Herói da sua Saúde’, a Onco Hematos não só apoia a campanha como ajuda a divulgar e conscientizar a população sobre o tema”, destaca.

Cultura Geek I

Está de volta o maior evento de CULTURA GEEK do estado de Sergipe! Serão dois dias (16 e 17 de novembro) de muita cultura, entretenimento e diversão no Espaço Cultural Riomar. Essa é a terceira edição do evento que vai contar com Concurso Cosplay, K-pop (música coreana), Card Games, Board Games, Quis, Show, Oficinas, Stands, Games, Fliperamas, além da presença de grandes influenciadores a nível nacional: Zero Badass – Streamer de Fortnite, Gabi Xavier – Youtuber/Influencer, Matheus “Picoca” Tavares – Streamer “Pain Gaming”, Ricardo Cruz – Cantor da Jam Project (Anime) e Fernando “Sev7n” streamer e youtuber de games.

Cultura Geek II

Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 40 cada dia e podem ser comprados na Liga Geek (Rua José Ramos da Silva, n° 303, sala 02, Bairro 13 de Julho), na Saga Games (Rua José Carvalho Pinto, n° 280. Aracaju Boulevard, loja 16. Bairro Jardins), na Central do Ticket (Riomar Aracaju). Os dois dias ficam no valor de R$ 60. Quem quiser também pode comprar pelo site: https://www.bilhetecerto.com.br.

