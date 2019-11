ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO COMEÇA NESTA SEGUNDA-FEIRA

02/11/19 - 08:05:48

Às 9h da próxima segunda-feira será dado início ao XXIX Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju. O encontro é promovido pela União Nacional dos Conselheiros de Educação (UNCME) e deve reunir mais de 700 participantes de todos os estados do país.

A mesa de abertura abordará o tema “Apoio, cooperação e fiscalização dos Tribunais de Contas”, com a participação dos conselheiros Carlos Pina (SE), Carolina Costa (BA) e Cezar Miola (RS). Na oportunidade será realizado o lançamento da Cartilha dos Conselhos Municipais de Educação e de Curso na modalidade EAD: Fortalecimento da Gestão Democrática.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, dará uma palestra sobre o “FUNDEB Permanente e a Educação Nacional” na terça-feira, 5, às 10h30. Outros especialistas e parlamentares federais também estarão presentes, a exemplo do professor João Monlevade; do senador Flávio Arns (REDE-PR); da deputada federal Dorinha Seabra (DEM-TO); da deputada federal Rosa Neide (PT-MT); do deputado federal Idilvan Alencar (PDT-CE), entre outras.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Segunda-Feira, 04 de Novembro de 2019.

Teatro Tobias Barreto – ABERTURA OFICIAL

08h00 às 09h00 – Recepção e Credenciamento + Apresentação Cultural

09h00 às 09h20 – Abertura e Composição da Mesa

09h10 às 11h00 – MESA 01 – APOIO, COOPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

TCE/BA – Conselheira Carolina Costa

TCE/SE – Conselheiro Carlos Pina

TCE/RS – Conselheiro Cezar Miola

Fortalecimento da gestão democrática: Lançamento da Cartilha dos Conselhos Municipais de Educação e de Curso na modalidade EAD

11h10 às 11h30 – Instalação do Conselho Pleno e Leitura e Aprovação do Regimento do Encontro

11h30 às 12h30 MESA 2 – A EDUCAÇÃO E A SOCIEDADE CIVIL

SEBRAE – Superintendente do SEBRAE/SE Paulo do Eirado Dias Filho

ROTARY INTERNACIONAL – Professor Jorge Carvalho GA Distrito 4391

MP/BA – Representante do Ministério Público da Bahia

12h30 às 14h00 Almoço Livre

14h00 às 15h30 MESA 3 – FUNDEB PERMANENTE

SENADO FEDERAL – Senador Flávio Arns

CÂMARA DOS DEPUTADOS – Dep. Dorinha Seabra e Dep. Idilvan Alencar

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/SE – Dep. Estadual Iran Barbosa

15h30 às 16h30 MESA 4 – BNCC E CURRICULO NACIONAL

UNCME – Articulador dos CMEs Hudson Cesar Veiga

MEC – Coordenador Danilo Dalmom

UNDIME – Presidente Luiz Miguel Martins Garcia

16h30 às 18h00 MESA 5 – SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO

CMCE/ARACAJU – Luana Boamorte

CÂMARA DOS DEPUTADOS – Dep. Federal Rosa Neide

UNCME – Coordenador Estadual da UNCME/ SP Eduardo Cézar da Silva

Terça-Feira, 05 de Novembro de 2019

Teatro Tobias Barreto

08h00 às 09h00 Recepção e Credenciamento – Apresentação Cultural

08h00 às 12h00 Conselho Pleno – Processo Eleitoral

09h00 às 10h30

MESA 6 – GESTÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

PMC – Prefeita de Capela, Silvany Mamlak

CNTE – Presidente Heleno Araújo

Convidado Especial Escritor João Monlevade

10h30 às 12h00 Palestra – O FUNDEB Permanente e a Educação Nacional

Governadora do Rio Grande do Norte (RN) Professora Fátima Bezerra

12h00 às 14h00 Almoço Livre

14h00 às 17h00 MESA 7 – DIREITO A EDUCAÇÃO – ACESSO, QUALIDADE E

FUNCIONAMENTO

UNICEF – Gestor Ítalo Dutra

CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO DA EDUCAÇÃO – Coordenador Daniel Cara

AÇÃO EDUCATIVA – Coordenadora Denise Carreira

DE OLHO NOS PLANOS – Coordenadora Claudia Bandeira

17h00 às 18h30 MOMENTO UNCME

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DIVULGAÇÃO DA CARTA DE ARACAJU

RESULTADO DO PROCESSO ELEITORAL

POSSE DA DIRETORIA NACIONAL

18h30 ENCERRAMENTO

