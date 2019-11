Georgeo Passos promove I Circuito Cultural da Pessoa Idosa

Na próxima terça-feira (05), a partir das 14 h, os idosos de Sergipe poderão participar de um momento de cultura especificamente voltado para eles. É o I Circuito Cultural da Pessoa Idosa, que vai acontecer na Praça Fausto Cardoso e tem a inciativa do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania). O objetivo do evento é resgatar, estimular e valorizar o papel social dos idosos através de apresentações culturais que os aproximem de forma mais concreta da sociedade.

O deputado Georgeo Passos, que é o autor da Lei 8540/19 – que institui a Semana Estadual de Valorização da Pessoa Idosa – explica que é necessário cada vez mais a realização de ações que integrem a pessoa. “O que a gente percebe é que os idosos estão ficando mais isolados e distantes das pessoas. Desta forma, entendemos a necessidade de que sejam realizadas cada vez mais ações que possam integrar os idosos no contexto social”.

Durante a realização do evento os participantes vão acompanhar apresentações artísticas e culturais, rodas de dança, coral de idosos e grupos de capoeira também formado por idosos. A ideia é que a realização do I Circuito Cultural da Pessoa Idosa proporcione momentos de lazer e empodere os idosos. Além disso, o evento também visa o resgate a valorização do saber e das vivências da melhor idade combatendo o isolamento social em que eles vivem.

“A realização de eventos voltados para a melhor idade será mais uma das bandeiras que eu vou defender. A partir da criação da nossa lei, pudemos perceber como é difícil viver a melhor idade. Não há políticas públicas voltadas para eles. Nós, ainda não estamos preparados para a velhice e esta fase da vida está cada vez mais presente na sociedade, pois o número de idosos cresce. Nós precisamos mudar essa realidade buscar cada vez mais a inserção social do idoso”, pontua Georgeo.

