Pastor Gerson Vilas-Bôas recebe Título Cidadão Sergipano

02/11/19 - 07:14:51

Propositura foi do deputado estadual Zezinho Sobral

O ex-deputado federal por Sergipe e ex-vereador por Aracaju Pastor Gerson Vila-Bôas é o mais novo cidadão sergipano. Ele recebeu o Título de Cidadania nesta sexta-feira, dia 01, no Plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe. A homenagem foi fruto de uma propositura do deputado estadual Zezinho Sobral (Pode).

“É uma justa homenagem. O Título de Cidadão Sergipano é uma das mais importantes honrarias destinadas àqueles que escolheram a nossa terra para desempenhar suas atividades e somar na construção do desenvolvimento social. O Pastor Gerson Vilas-Bôas é um grande merecedor por sempre tão bem representar Sergipe e o nosso povo. Predicados como honradez, respeito, responsabilidade, hombridade e honestidade fazem dele um cidadão especial. Temos grande orgulho de, agora, chamá-lo de sergipano”, celebrou Zezinho Sobral.

O parlamentar lembrou na Tribuna que foi em Sergipe que o Pastor Gerson Vilas-Bôas constituiu a família, construiu suas bases políticas e religiosas. “É um homem que prestou muita assistência à população de Sergipe e continua fazendo até hoje. É uma alegria imensa e um dia especial não só pelo título, mas por hoje ser o aniversário do Pastor Gerson. As coincidências e a sincronicidade desse momento são muito importantes. Nessas horas que demonstramos às pessoas que a vida vale a pena. Este é um reconhecimento da nossa Casa Parlamentar e do povo de Sergipe”, complementou.

O mais novo sergipano de fato e de direito agradeceu a lembrança do deputado Zezinho Sobral pela indicação do nome. Ele fez um retrospecto da vida desde criança, jovem e adulto, fez um balanço do Brasil atual e destacou a importância da família e da evangelização na construção da sociedade.

“Agradeço a decisão dos deputados pela aprovação do meu nome. Fico muito feliz por ser abraçado pelo povo deste estado tão especial, que tanto honra o país. Clamo ao Senhor para que o nosso Brasil e o nosso povo tenha dias melhores. O Brasil pode ser exemplo mundial. O Evangelho está disposto a fazer da Bíblia o livro da escola. Queremos ter Jesus como o Senhor salvador do coração. São mais de 50 anos de missões e precisamos sempre pregar a Cristo, contribuindo para a restauração do mundo. Muito obrigado a todos por este Título. Quero sempre cuidar dessa terra que sempre me acolheu tão bem”, afirmou.

A solenidade contou com a presença do presidente da Alese, deputado Luciano Bispo, o ex-deputado Pastor Antônio dos Santos, o secretário chefe da Controladoria Geral de Aracaju, Elisiário Sobral, o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB – Seccional Sergipe, Douglas da Costa, o reitor da Universidade Tiradentes, Jouberto Uchoa, o presidente da União de Ministros Evangélicos de Sergipe, Pastor Jorge Abreu, representando a Academia Sergipana de Letras, professor Jorge Carvalho, membros da Igreja Batista Betel, familiares e amigos.

Vida de Fé

Pastor Gerson Vilas-Bôas nasceu no dia 01 de novembro de 1934 na fazenda Cajazeiras em Lage, Bahia, em uma família batista. Filho do senhor Manuel Vilas-Bôas e dona Rosa Peixoto Vilas-Bôas, ele teve oito irmãos. Aos 11 anos de idade converteu-se ao Protestantismo e desde cedo começou a ajudar a família financeiramente, trabalhando na loja de tecidos A Bahiana. Aos 13 anos, a família Vilas-Bôas mudou-se para o município baiano de Ibicuí, onde também trabalhou em uma loja de tecidos. Em 1952, aos 18 anos, mudou-se para Jaguaquara, Bahia, para estudar no Colégio Batista Taylor-Egídio e, assim, concluir o Ensino Fundamental. Em 1958 encerrou o Ensino Médio.

Com a experiência adquirida nas lojas de tecidos e uma ampla visão empreendedora, em 1959 decidiu estudar em um dos mais importantes seminários de Teologia do país: o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em Recife, Pernambuco. Antes mesmo de concluir o curso, foi consagrado ao pastorado e em julho de 1961 assumiu a Igreja Batista do Engenho do Meio. Ainda em Recife, conheceu a carioca Nádia Fraga, que tornou-se esposa. Em 1965, o casal mudou-se para Aracaju. Possuem duas filhas, Ester e Rosa Raquel, dois netos, Gerson Neto e Raquel, e os genros, Jorge Carvalho e Francisco Moura.

“Este é um momento muito especial para a nossa família. Eles escolheram viver em Sergipe. Somos bem-aventurados nessa terra que sempre nos recebeu e nos acolhe tão bem. O meu pai sempre defendeu o nosso povo, a causa das minorias, dos professores, dos aposentados e trabalhando em favor da população, oferecendo projetos de alfabetização e capacitação. Ele e nossa mãe construíram e semearam grandes ações pela melhoria das condições de vida do nosso povo”, comemorou Ester Villas-Bôas, filha do homenageado.

Além da formação em Teologia, Pastor Gerson graduou-se em Pedagogia em 1971 pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Nesse mesmo ano, formou Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Pernambuco. Especializou-se em Orientação Educacional e Psicologia pela UFS e Ocupação Profissional pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é Doutor em Teologia, em Eclesiologia e em Divindade pela Faculdade de Ensino Teológico de São Paulo, tem Pós-Doutorado em Teologia com ênfase em Judaísmo Messiânico, pelo Seminário Internacional de Teologia, em Ituiutaba, Minas Gerais. Em 1983 tornou-se secretário de Administração Geral da Convenção Batista Nacional. Durante doze anos, implantou igrejas, congregações, seminários, creches e orfanatos em doze países.

Pastor Gerson também cuidou da representação política. Foi deputado federal por Sergipe de 1990 a 1991 e vereador por Aracaju de 1998 a 1999. Em 1985 assumiu a Presidência da Fundação de Desenvolvimento Social do Estado de Sergipe (Fundese). Porém, com toda a experiência e vivência, abdicou da atividade política para dedicar-se inteiramente para evangelizar e divulgar a obra de Deus.

“O momento é oportuno. Sergipe sempre o intitulou como filho. Pastor Gerson alcançou uma projeção de integridade e inteligência de gestão tão grande que é um grande exemplo para todas as gerações. É uma pessoa muito digna e merece o Título. É uma honra para Sergipe tê-lo como Cidadão Sergipano”, afirmou Pastor Antônio dos Santos, ex-deputado estadual e membro da Academia Brasileira Teológica de Letras.

Em 1968 fundou a Igreja Batista Betel. Há 30 anos, criou o Seminário Superior de Teologia e Missões, oferecendo cursos médio e bacharelado em Teologia onde já formou mais de mil líderes de diferentes denominações protestantes. Atualmente, Igreja Batista Betel é formada pelo templo da sua sede e por mais 41 Igrejas e Congregações distribuídas em Aracaju, Itabi, Nossa Senhora das Dores, Canindé do São Francisco, Graccho Cardoso, Carmópolis, Rosário do Catete, Lagarto, Salgado, Riachão do Dantas, Nossa Senhora da Glória, Gararu, Feira Nova, Barra dos Coqueiros, Poço Redondo, São Cristóvão, Itaporanga D’Ajuda, Siriri e Nossa Senhora do Socorro.

A Comunidade Betel possui mais de 3.000 pessoas entre médicos, comerciários, comerciantes, trabalhadores rurais, enfermeiros, professores, contadores, psicólogos, sociólogos, magistrados, promotores de justiça, biólogos, advogados, profissionais liberais, empresários, acadêmicos, cientistas.

“É este um homem de fé, o missionário que acolhemos entre nós. O homem que veio pregar o Evangelho e formar cristãos em Sergipe, mas aqui também se fez professor, intelectual e político. Os sergipanos reconhecem e homenageiam Pastor Gerson com muito orgulho. O seu trabalho o fez cidadão, o seu amor a Deus e ao povo de Sergipe o fez credor do reconhecimento do Poder Legislativo”, afirmou Zezinho Sobral, na solenidade.

