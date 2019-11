TCE E MP DE CONTAS DEBATEM ALTERNATIVAS PARA MELHORIA DA EDUCAÇÃO EM SE

02/11/19 - 07:41:59

A conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Susana Azevedo, e o procurador-geral do Ministério Público de Contas de Sergipe, João Augusto Bandeira de Mello, fizeram parte do painel “Administração, Controle Social e Financiamento da Educação” no IX Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme), realizado nesta sexta-feira, 1, no auditório do Real Praia Hotel.

A primeira palestra foi ministrada pela conselheira Susana Azevedo que destacou o trabalho do Tribunal de Contas para melhorar o nível da Educação em Sergipe. “Desde 2014, estamos fazendo este trabalho, melhorando a Educação através dos TAG`s (Termo de Ajustamento de Gestão), fazendo inspeções nesta área. Recentemente, criamos o Pacto pela Educação, envolvendo vários órgãos fiscalizadores para que Sergipe ocupe um patamar melhor na Educação do país. Hoje, Sergipe lidera o pior índice do Brasil. Nós não podemos ficar parados com isto que está acontecendo. Temos que fazer alguma coisa para melhorar a Educação e ir atrás dos resultados. Os recursos são gastos todos os meses, mas não estamos tendo o resultado que realmente a gente merece”, disse Susana.

A conselheira apresentou um vídeo mostrando a diferença entre o Brasil e a Coréia do Sul em relação à política de educação, provando que não é uma questão apenas de quantidade de investimento, mas de eficiência. Divulgou outro vídeo mostrando a importância do lado psicoemocional da educação dos alunos. E destacou o papel dos conselheiros municipais de fazer o controle social, de estar junto da comunidade, ouvir reclamações e fazer com que a educação seja impulsionada.

Experiências do MP de Contas

Na sua explanação, o procurador-geral do MP de Contas, Bandeira de Mello, fez um balanço da experiência do MP na área da Educação. “Tanto o Tribunal de Contas como o Ministério Público de Contas têm uma participação importante na Educação seja fomentando o tema, seja aglutinando setores como Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Uncme, Fames (Federação dos Municípios do Estado de Sergipe), Secretaria de Estado da Educação e outros órgãos de controle. E este evento é importante para trazer esta experiência e capacitar os conselheiros municipais de educação que são peças-chave importantíssimas para o desenvolvimento da educação em no nosso estado”, disse o procurador-geral.

O presidente da Uncme, Manoel Humberto, afirmou que o Tribunal de Contas e MP de Contas são parceiros fundamentais para que Sergipe possa atingir as metas estipuladas pelo Governo Federal, Estadual e Municipais. “O apoio do Tribunal é imprescindível, principalmente, em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e aos Sistemas Municipais de Educação para que tenhamos uma Educação de qualidade em todos os sentidos possíveis”, disse Humberto, salientando o trabalho da conselheira Susana Azevedo na área da Educação.

A mesa do painel contou ainda com as presenças do presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) e prefeito de Ilha das Flores, Christiano Cavalcante; do prefeito de Tomar do Geru, Pedrinho de Balbino; e da prefeita de Capela, Silvany Manlac.

Foto: Kleber Santos

TCE