Bandidos fortemente armados explodem um ponto Bradesco na cidade de Brejo Grande

03/11/19 - 08:02:03

Mais uma agência bancária foi alvo de marginais no interior do estado. Pelo menos quatro bandidos portando armas de grosso calibre explodiram um ponto do Banco Bradesco no município de Brejo Grande.

As informações passadas por moradores da cidade são de que quatro homens chegaram em um veículo Cruize de cor branca por volta das 3 horas deste domingo (03) e, usando dinamite destruíram o ponto Bradesco. As explosões assustaram os vizinhos que residem nas proximidades da agência.

Durante a ação, os elementos efetuaram diversos disparos para o alto e em seguida, recolheram objetos, colocaram no porta-malas do carro e fugiram tomando rumo ignorado. Ninguém se feriu.

Até o momento não há informações se os marginais conseguiram levar o dinheiro.

Foto: grupo de WhatsApp PM2 INFORM