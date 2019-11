Brigada Itinerante da Dengue vai a Rosário do Catete, Cumbe e Itabaianinha nesta semana

A Força-tarefa tem o objetivo de eliminar os criadouros para impedir o ciclo de vida do mosquito Aedes Aegypti e reduzir, assim, a incidência das Arboviroses

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou nesta sexta- feira (01), o calendário da Brigada Itinerante de Combate à Dengue relativo à próxima semana. Segunda-feira (04), o município contemplado será Rosário do Catete. Na terça-feira (05), os agentes de endemias atuarão em Cumbe, e de quarta a sexta-feira (6 a 8), será a vez de Itabaianinha. A Força-tarefa tem o objetivo de eliminar os criadouros para impedir o ciclo de vida do mosquito Aedes Aegypti e reduzir, assim, a incidência das Arboviroses.

Os agentes de Endemias fazem desde o trabalho de Educação em Saúde nas escolas, em creches, feiras livres, até o controle do vetor, como a destruição do criadouro (Local onde mosquito está). Também faz uso de produto químico que serve para matar a larva em locais difíceis de destruir.

A Brigada conta com mais 50 agentes, que soma dos aos profissionais já em campo totalizam 100. A força-tarefa do governo do Estado, gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) com o apoio da Fundação Estadual de Saúde (Funesa), foi criada para apoiar os municípios que estão em situação de alto e médio risco de infestação do mosquito causador da Dengue, Zica e Chikungunya.