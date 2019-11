Dia de Finados foi de grande movimentação nos cemitérios municipais

Neste sábado, 2 de novembro, data em que é celebrado o Dia de Finados, os cemitérios públicos da capital recebem um grande número de visitações. Por conta disso, a Prefeitura de Aracaju, através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), preparou uma estrutura para acolher com mais conforto as pessoas que costumam frequentar esses espaços durante o feriado.

De acordo com a Diretoria de Espaços Públicos, hoje, são esperados cerca de 10 mil visitantes nos três cemitérios gerenciados pela Prefeitura: o São João Batista, no bairro Ponto Novo, Helena Bandeira, na Atalaia, e o ABC, no Jardins, para homenagear os entes queridos e participar das missas que acontecem ao longo do dia.

“É gratificante chegar aqui e ver que o local onde estão enterrados meus familiares encontra-se bem conservado e limpo. Isso nos conforta, principalmente em um dia como hoje, quando amenizamos a saudade daqueles que já nos deixaram”, afirmou Roberto Bezerra Vasconcelos, no momento em que visitava o Helena Alves Bandeira, local onde sua família possui um jazigo.

Enquanto aguardavam o início de mais uma missa na área externa do cemitério São João Batista, as irmãs Aurélia e Andressa dos Santos, elogiaram a estrutura oferecida pela administração municipal. “Todos os anos chegamos cedo para fazer nossas orações e participar da celebrações religiosas que, agora são feitas em um ambiente muito mais confortável e ventilado”, disse dona Andressa.

“O Dia de Finados é uma data não para celebrarmos a tristeza, mas sim para renovarmos as nossas expressões de fé. Por isso, a importância de contarmos com o apoio da Prefeitura, para promoção de um ambiente acolhedor para a população”, destacou o padre Leandro Cavalcante.

Para permitir uma melhor fluidez dentro dos locais de visitação, e organização das áreas públicas, a Emsurb manterá equipes de limpeza e fiscalização em regiões com grande fluxo de pessoas, como o cemitério São João Batista, que possui o maior número de sepultados, e, consequentemente, com grande produção de resíduos.

Agentes da Guarda Municipal e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), também oferecem suporte aos trabalhos, promovendo segurança e mobilidade.

“Teremos equipes fiscalizando a venda de produtos como velas, flores e planos funerários. O foco deste trabalho é manter organizados os espaços para que não haja obstrução na passagem dos visitantes”, enfatizou o diretor de Espaços Públicos, Bira Rabelo.

A preparação dos espaços para este dia foi iniciada ainda no final do mês passado, quando a Emsurb realizou mutirões com serviços intensificados de limpeza e manutenção nas áreas internas e externas nos três cemitérios, incluindo a pintura do muro do São João Batista, por meio de uma parceria com a Pisolar. Além disso, a empresa municipal disponibilizou

toldos, cadeiras e banheiros químicos como forma de proporcionar um ambiente mais agradável para as pessoas que acompanham as celebrações.

Os cemitérios particulares também recebem a atenção da empresa municipal neste feriado. Para isso, agentes estão empenhados na varrição e coleta de resíduos.

