PRÊMIO DE MEIO MILHÃO DE REAIS SAI PARA APOSTA FEITA EM SERGIPE

03/11/19 - 08:13:15

Em função do feriado de Finados, o sorteio da Loteria Federal, concurso 5.437 ocorreu no período noturno da última sexta-feira, 1º de novembro, em São Paulo/SP.

O primeiro prêmio que saiu para o bilhete com número 28. 654, com valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), foi feita em aposta realizada em Aracaju, capital de Sergipe.

A sortuda aposta foi feita na Lotérica Fortuna, localizada na Rua João Pessoa, centro de Aracaju, mesmo local onde saiu o ganhador da Mega-Sena com prêmio de R$ 64 Milhões. No dia 5 de maio deste ano, outro prêmio da Loteria Federal com valor de R$ 500.000,00 saiu também para aposta feita em lotérica de Aracaju.

Confira abaixo o resultado da Loteria Federal:

1º – 28.654

2º – 24.441

3º – 30.536

4º – 68.940

5º – 79.629

Mega-Sena

Também em função do feriado de Finados, ocorrido neste sábado, 2, o sorteio da Mega-Sena, concurso 2.204, com premiação acumulada em R$ 40 milhões, será sorteada nesta segunda a noite, no Espaço Caixa Loterias.

Reajuste a partir de 10 de novembro

A Caixa Econômica Federal já confirmou que as apostas das loterias serão reajustas a partir do dia 10 de novembro.

Por: Portal de Notícias Edelson Freitas