Simpol faz operação no interior e flagra delegado que chega atrasado para trabalhar

03/11/19 - 21:51:23

Diretores do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) visitaram, na manhã deste domingo (03), as Delegacias de Polícia Civil de Itabaiana e de Lagarto para acompanhar a “Operação Legal”. Em Lagarto, o Sinpol/SE flagrou cidadãos aguardando mais de duas horas pela chegada da delegada ao local de trabalho para assinatura no Boletim de Ocorrência, registrado pelos demais policiais civis que estavam na Delagacia – agentes e escrivães.

Segundo um membro do Simpol, “é por conta de situações como essa que os policiais que integram a base da Polícia Civil continuam lutando pela aprovação do Projeto Oficial de Polícia Civil (OPC), documento que está pronto e aguarda encaminhamento do governador Belivaldo Chagas para aprovação na Assembleia Legislativa”. E diz: “quem sofre violência não pode esperar, OPC para agilizar a segurança”!