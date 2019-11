XV Eneva atrai milhares de pessoas na Orla de Atalaia, em Aracaju

03/11/19 - 06:52:54

Com a participação de cerca de 300 veículos antigos, o XV Eneva (Encontro Nordestino de Veículos Antigos), o maior encontro do Nordeste em sua categoria, gera emprego e renda e movimenta a economia local, principalmente a hotelaria.

Para o presidente do Clube de Veículos Antigos de Sergipe-Antigos do Farol, Naelson Resende, o XV Eneva, superou as expectativas, com o número de participantes bem acima do esperado. “Esperávamos uma média de 250 participantes, e recebemos em torno de 300, o que não deixa de ser gratificante”, disse Resende.

O evento que se estende até este domingo, 03, tem sido um sucesso de público que têm ficado encantado com os modelos dos carros, passando também a conhecer um pouco de sua história e do automobilismo brasileiro.

Por Chico Freire