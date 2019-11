215 seleções estão com inscrições abertas para preencher mais de 22 mil vagas

Somente na Secretaria de Educação do Estado da Bahia, há 2.491 vagas para profissionais com ensino superior de escolaridade. A remuneração é de até R$ 1.713,46. As inscrições terminam nesta segunda, e devem ser feitas pelo site da Universidade Estadual da Bahia (Uneb).

Os salários chegam a R$ R$ 27.363,98 no Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso do Sul (TJ – MS), que está com 10 vagas abertas, também para profissionais com nível superior de escolaridade. As inscrições terminam no dia 3 de dezembro, e devem ser feitas no site da organizadora do concurso.