Aracaju: Conab doa equipamentos de pesca para reutilização

04/11/19 - 12:37:06

Pescadores de Sergipe vão receber acessórios de pesca para utilização na sua atividade profissional diária, após a doação dos Kits Feira do Peixe que será feita pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) às secretarias de agricultura estaduais e municipais.

A celebração do Termo de Doação Definitiva dos equipamentos será realizada na sede da Secretaria de Agricultura, em Aracaju, nesta segunda-feira (4). Os kits estão depositados na unidade de armazenagem da Conab em Itabaiana e são compostos por: avental vinil, balança eletrônica, balcão de exposição e manuseio, caixa isotérmica, estruturas desmontáveis, facas, luvas, puçá de aro, soprador e tanque desmontável.

Os itens poderão serem aproveitados por pescadores e associações selecionadas pelas secretarias nos estados, seguindo o mesmo processo que ocorrerá também em Aracaju. Os equipamentos a serem doados, com autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), são remanescentes de antigos projetos dos anos 2004 e 2008, como o Kit Feira do Peixe, Pequenos Empreendimentos da Pesca e Kit Feira da Agricultura Familiar,

Conab