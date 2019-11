Defensor na sua Comunidade recebe o Prêmio Valores Familiares

04/11/19 - 15:30:12

O Projeto Defensor Público na sua Comunidade da Defensoria Pública do Estado recebeu da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias – Estaca Aracaju Brasil Sul o Prêmio Valores Familiares, Genealógicos e Comunitários na categoria: Respeito e Cidadania. A solenidade aconteceu na noite de sábado, 2, na sede da instituição religiosa localizada na Av. Gonçalo Rollemberg Leite, 1633, Bairro Luzia.

A iniciativa busca homenagear e reconhecer o trabalho de pessoas e instituições que prestam serviços com amor, generosidade e solidariedade à sociedade.

O Prêmio foi entregue à defensora pública, diretora da Central de Mediação e idealizadora do projeto, Isabelle Peixoto. “O Prêmio traz em seu nome valores que nos são tão caros: familiares e comunitários, e que devem ser protegidos e priorizados na formação de uma sociedade digna. O Defensor Público não só garante a universalização do acesso do cidadão à justiça, por meio de ajuizamento de ações ou atuação no judiciário, como também é um agente de transformação social e deve imergir nas comunidades mais carentes, buscando a diminuição das desigualdades sociais, a pacificação social, a efetivação de direitos e a resolução de conflitos. Agradeço à administração geral da Defensoria, aos servidores e funcionários terceirizados pelo apoio, pela valiosa parceria, organização e por vestirem a camisa do projeto”, destacou.

Para o presidente da Estaca Aracaju Brasil Sul, Ricardo Lima, os homenageados buscam fazer a diferença na vida das pessoas. “Cada instituição e pessoa homenageada procura de alguma forma melhorar a vida das pessoas levando valores e conceitos que venham internalizar e tornarem pessoas melhores. Sabemos que a população carente necessita de orientação e a Defensoria ajuda realmente as pessoas que, muitas vezes, não sabem a quem recorrer. É um trabalho importantíssimo desenvolvido através da defensora Dra. Isabelle e que a igreja reconhece através dessa homenagem”, pontuou.

Homenageados: Defensoria Pública (Projeto Ser Pai é Legal); Claudefranklin Monteiro (Historiador); Maria Heloisa Ballester (IBEM); TV Sergipe (Projeto Mãos Amigas); Centro de Valorização à Vida (CVV); Carlos Cabral de Andrade (in memoriam); Ricardo Andrade Gomes (in memorian) e Maria Ruth Wynne Cardoso – Tia Ruth (in memorian).

Por Débora Matos

Foto assessoria