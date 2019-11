DENARC PRENDE EX-PRESIDIÁRIO POR TRÁFICO DE DROGAS EM CAMPO DO BRITO

04/11/19 - 10:09:19

Na residência do flagranteado funcionava um ponto de prensagem e manipulação de cocaína

Na última sexta-feira, 1º de novembro, o Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil prendeu em flagrante o ex-presidiário Lucas de Jesus Lima, 22 anos, em sua residência no povoado Ceilão II, no município de Campo do Brito, onde funcionava um ponto de prensagem e manipulação de cocaína.

De acordo com o delegado Osvaldo Resende, ao iniciar as diligências de busca e apreensão, os agentes do Denarc encontraram na casa do ex-presidiário cerca de 3 quilos de um insumo em pó branco, normalmente utilizado no processo de manipulação de cocaína, além de balança digital, rolos de fitas adesivas, invólucros, pequenas trouxas de drogas, metais e uma prensa hidráulica que normalmente é usada na preparação dos entorpecentes em tabletes. A prisão do suspeito foi feita após investigações iniciadas através do Disque Denúncia 181.

O material ilícito estava escondido em quartos onde dormia uma criança de 7 anos e um bebê de sete meses de idade. Ao final da diligência, Lucas e o material apreendido foram levados à sede do Denarc,onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de entorpecentes, guardar insumo destinado à preparação de drogas e guardar instrumento destinado à preparação de entorpecentes.

No Denarc, verificou-se que Lucas já possui condenação pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, corrupção ativa e posse de drogas. No sábado, 2, o flagranteado foi apresentado ao juízo plantonista em sede de audiência de custódia, oportunidade em que sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

A Polícia Civil agradece a colaboração da população e ressalta a importância de colaborar com o trabalho investigativo dos agentes repassando informações sobre a localização de suspeitos, através do Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP