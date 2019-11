Drogas: depois de mobilização contra a descriminalização, STF tira de pauta

04/11/19 - 07:41:22

Na tarde deste domingo, 03, aconteceu, no mirante da 13 de julho, a manifestação da família sergipana comandada pelo deputado estadual Capitão Samuel (PSC) que se coloca contra a liberação do consumo de drogas no país.

No próximo dia 06 o STF (Supremo Tribunal Federal) fará o julgamento no sentido desta descriminalização das drogas no país. O povo brasileiro e sergipano se colocam contra este posicionamento do Supremo e foi para as ruas com o lema ‘Vida sim, drogas não”!

Segundo o Capitão Samuel esta decisão pode trazer consequências irreparáveis para o país. “Eu faço um trabalho de combate às drogas e vejo de perto o mal que elas causam. A liberação será a autorização para que os jovens usem a droga na esquina da sua casa, nas praças e isso causará desconforto a todos. Por isso fiz questão de ajudar na mobilização aqui em Sergipe para somarmos forças e levantar a bandeira contra a liberação das drogas”, ressalta.

Assim que o ato foi encerrado chegou um comunicado do movimento nacional, onde informava que o Supremo retirou de pauta o julgamento para a legalização das drogas e não tem nova data para esta votação.

Por Ane Isabele

Foto assessoria