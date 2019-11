DEPUTADO QUER SOLUÇÃO CONTRA FECHAMENTO DE CASAS DE FARINHA EM LAGARTO

O deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na tarde dessa segunda-feira (4), para defender a produção artesanal das casas de farinha do município de Lagarto. O parlamentar externou sua preocupação com as fiscalizações realizadas, recentemente, por técnicos do Ministério do Trabalho e que resultaram no fechamento de todas as casas de farinha que estavam em atividade.

Ao fazer seu discurso, Ibrain disse que metade 110 mil habitantes do município de Lagarto estão na zona rural e depende, exclusivamente, da produção agrícola para sobreviverem. O parlamentar falou das fiscalizações do Ministério do Trabalho em seu município e solicitou o apoio da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado para que intervenham em defesa de centenas de pequenos proprietários desses empreendimentos na cidade.

O parlamentar tem sido procurado por vários deles que estão preocupados com a determinação do Ministério do Trabalho que notificou e interditou as casas de farinha. “Temos o Grupo Maratá em Lagarto, que é forte, mas que também dividimos com Itaporanga. Não temos outras grandes indústrias na cidade e o fechamento dessas casas de farinha afeta, diretamente, a mais de três mil pessoas”. O Ministério está exigindo que os donos de casas de farinha registrem seus trabalhadores e reconheçam firma.

Ibrain reforçou que na grande maioria das casas de farinha em Lagarto a produção é meramente artesanal, uma produção da agricultura familiar. “As pessoas levam a mandioca para raspar nessas casas. É uma produção artesanal dos próprios agricultores que sobrevivem desse comércio. É um complemento da renda familiar, em especial, nesse período do ano, quando a produção agrícola cai muito”.

Por fim, o deputado lembrou que esse pessoal não tem a casa de farinha como atividade contínua, ou seja, eles trabalham um ou dois dias por semana. Ele reforçou o apelo junto ao presidente da Alese para evitar que o problema se propague, diante da crise financeira que assola Sergipe e o Brasil. “Se essas casas de farinha fecharem Lagarto vai afundar ainda mais!”.

Rodrigo Valadares

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) parabenizou Ibrain Monteiro pela importância do tema colocado na tribuna e se somou à luta dos donos das casas de farinha de Lagarto. “Conte conosco, somos da mesma região e esse tema é importante para a economia de Lagarto. Um tema bastante importante trazido para a Alese”.

Zezinho Sobral

Outro que se somou e elogiou Ibrain Monteiro foi o líder do governo na Casa, deputado estadual Zezinho Sobral (PODE). “É realmente um tema importante. Estamos mantendo contatos com alguns produtores de farinha e o caso é grave em várias cidades, como em São Domingos e em toda a região de Lagarto, que é produtora de farinha. Temos uma produção artesanal e esta Casa tem que apresentar uma solução, buscar apoio técnico e aprovar uma lei para garantir a sobrevivência de várias famílias. A Alese e o governador vão sim se somar e tentar interceder para resolver esse impasse”.

