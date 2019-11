Edital de credenciamento para coordenadores de Polos da UAB segue até dia 22

04/11/19 - 15:58:41

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) informa que está aberto o edital para o processo seletivo simplificado para credenciamento de professores aptos a exercerem função de coordenadores de Polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB). As vagas compreendem os municípios de Nossa Senhora da Glória, Propriá e São Cristóvão.

Os três polos são mantidos pelo Governo do Estado, desse modo, poderão se credenciar para a coordenação somente os professores efetivos da rede estadual, tendo em vista ser necessário o vínculo com o mantenedor dos polos. Além deles, há vagas para os polos de Arauá, Brejo Grande, Carira, Colônia Treze (Lagarto), Japaratuba, Estância, Nossa Senhora das Dores, Poço Verde, Porto da Folha e São Domingos.

Para o credenciamento das vagas, os candidatos deverão ser graduados em qualquer área do conhecimento, ter experiência mínima de um ano no magistério do ensino básico ou superior, vínculo de professor ativo ou inativo com o órgão mantenedor do polo pretendido, exercício docente anterior ou atual na Educação Básica, domicílio no município do polo ou em municípios limítrofes ao polo pretendido, experiência mínima de dois anos em gestão de Educação a Distância, carga horária compatível com as atividades do polo, além de outros requisitos disponíveis no link http://sitecesad.ufs.br/uploads/content_attach/path/29124/24Out19_Processo_seletivo_de_COORD_DE_POLOS_22.10.2019.pdf

O último dia para se inscrever é 22 de novembro, presencialmente, no Laboratório de Informática II do CESAD, localizado na Cidade Universitária José Aloísio de Campos, Didática II, Av. Marechal Rondon, s/º – Jardim Rosa Elze, São Cristóvão – SE, 49100-000, das 9h às12h e das 14h às 17h.

Para mais informações, ou em caso de problemas com a inscrição, o candidato pode enviar e-mail para [email protected] Os candidatos da rede estadual também podem entrar em contato com a Coordenação Estadual da Universidade Aberta do Brasil (UAB/CQP/Seduc), por meio do número 3194-3361.

Assessoria de Comunicação da SEDUC