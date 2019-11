EMENDA DE GUSTINHO RIBEIRO GARANTE R$ 5 MILHÕES PARA SAÚDE DE ARACAJU

04/11/19 - 12:47:16

A Saúde de Aracaju receberá R$ 5 milhões em recursos de emenda federal. O anúncio foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, na manhã desta segunda-feira, 4, após reunião com o deputado federal Gustinho Ribeiro, autor da proposta de destinação da verba. A emenda é a de maior valor destinada à capital sergipana entre as emendas impositivas da bancada federal no Orçamento Geral da União para o próximo ano.

“Quero agradecer ao deputado Gustinho Ribeiro pela emenda de bancada para Aracaju. É a maior quantidade de recursos colocada por um parlamentar para a cidade. Isto será muito importante para que possamos avançar mais na Saúde do município. Fico muito feliz pela colaboração”, afirmou o prefeito.

O parlamentar ressaltou que a importância da parceria entre a gestão municipal e seu mandato na Câmara Federal com o objetivo de ampliar as ações na Saúde de Aracaju. “Aracaju está sendo muito bem administrada por Edvaldo. E nas conversas com o próprio prefeito, definimos que a Saúde é uma área que precisava avançar ainda mais, por isso apresentei esta emenda de bancada. Sei que os recursos serão bem aplicados. Meu mandato à disposição do povo de Aracaju”, declarou.

Por Valter Lima

Foto Ana Licia Menezes