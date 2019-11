LAÉRCIO FAZ ENTREGA DE 300 CAPACETES DE COMBATE A INCÊNDIO AO CORPO BOMBEIROS

04/11/19 - 15:21:17

Durante a solenidade de inauguração do Departamento de Ensino, Pesquisa e Instrução do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), foram entregues os 300 capacetes de combate a incêndio adquiridos com recursos da emenda parlamentar do deputado federal Laércio Oliveira no valor de R$ 500 mil.

A solenidade ocorreu no anexo ao Colégio Estadual John Kennedy, no bairro Siqueira Campos, onde vai funcionar o Departamento de Ensino do CBMSE, com alojamentos, salas de aula, quadra esportiva, salas para a administração e área de convivência, que foram apresentadas aos participantes do evento.

Na oportunidade, o comandante-geral do CBMSE, coronel Gilfran Mateus, fez uma referência elogiosa ao deputado federal Laércio Oliveira. “Em 2018 ele nos concedeu essa emenda parlamentar para que pudéssemos adquirir esses 300 capacetes, que são extremamente importantes para a nossa atividade, eles resistência a incêndios de até mais de 750 graus e faz com que o bombeiro esteja protegido na hora de salvar vidas, bens e proteger a sociedade. Então, deputado, nosso agradecimento muito especial pela sua ação e esperamos que o senhor continue nessa parceria que só a sociedade tem a ganhar com isso. Muito obrigado”, enfatizou.

Para o deputado Laércio Oliveira, que já foi homenageado pelo Corpo de Bombeiros com uma medalha de mérito e sempre se colocou à disposição da instituição. “Hoje é um dia especial e diante desses bravos homens e mulheres que se dedicam e doam sua vida para salvar a minha vida, a sua e a de todos nós. Existe um algo a mais por traz de um uniforme, de uma formação, ou por traz até de uma remuneração, existe um desejo de servir”, enfatizou Laércio.

“Para mim, nossa missão como parlamentar, dentre várias outras, é contribuir com instituições do valor como a de Corpo de Bombeiros de Sergipe. Ofertar meu trabalho por meio do mandato que tenho, não só pelo mandato, mas como cidadão. Participar desses atos de entrega de algo que foi adquirido com verba parlamentar é algo gratificante, saber que estou ajudando por meio do meu mandato. Parabéns a todos pela inauguração do Departamento de Ensino, pelos capacetes e uniforme para combate a incêndio adquiridos com verba do Estado e que foram entregues hoje a instituição”, finalizou Laércio.

Fonte e foto assessoria