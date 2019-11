MANIFESTAÇÃO “CANINDÉ VAI PARAR” GANHA FORÇA EM CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO

04/11/19 - 05:26:23

Uma grande movimentação vem sendo registrada no município de Canindé de São Francisco e ganha força nas redes sociais locais chegando ao conhecimento da imprensa do Estado de Sergipe. Segundo denominam em banner ou seus criadores, o movimento chama-se “CANINDÉ VAI PARAR!” O clima é de revolta.

A manifestação popular esta marcada para acontecer dia 06/11, próxima quarta-feira e pode parar a cidade, tamanha é a intenção pública em fazer o manifesto. Segundo o texto que vem sendo veiculado ao cartaz reproduzido em grupos de whatsapp, informa: Nesta quarta-feira, 06 de novembro, estremos em frente ao Ministério Público repudiando o pedido feito pelo promotor de justiça Emerson Andrade onde pede a anulação do julgamento que afastou o prefeito Ednaldo da farmácia. Convidamos a população a participar, às 9h00min com concentração em frente ao MP, na Praça do Fórum. Agora é nossa vez, vamos todos por Canindé.

“Dessa vez podem ter despertado um leão adormecido. Tem muita gente aderindo a manifestação. São profissionais, estudantes, formadores de opinião e até empresários que apoiam o manifesto como podem também participar da manifestação”, disse um dos organizadores do ato.

“Não se trata de uma manifestação com balburdia, algazarra ou qualquer outro tipo de bagunça. O que queremos é registrar nossa insatisfação diante da possibilidade do retorno da antiga situação que vigorava em Canindé com o retorno de ex-prefeito Ednaldo. Vamos fazer de forma pacifica e levar ao conhecimento da justiça e da imprensa. Temos o direito de protestar. Somos pais e mães, trabalhadores preocupados com o futuro de nossos filhos o do município. Dr. Emerson era até pouco tempo uma espécie de amigo de Canindé e de todos nós. Essa mudança é uma decepção”, disse um profissional do município.

Diante da situação, o prefeito Weldo Mariano informou ao site que aguarda a decisão da justiça com tranquilidade, pois o seu momento enquanto prefeito interino de Canindé é por tentar dar uma contribuição e busca fazer com que as coisas sejam ajustadas no município.

Outras análises informam que o momento é tenso em Canindé porque a população clama por justiça e dizem, “A mesma justiça que foi favorável pela cassação não pode nos dizer que agora vai voltar atrás. É decepcionante e se assim for, estaremos sendo derrotados pela própria justiça que nos deu a alegria de sonhar com uma Canindé melhor”, afirma por fim um pai de família decepcionado.

Por Adeval Marques

Proprianews