Médium paulista retorna a Aracaju para sessão pública de psicografia

04/11/19 - 15:37:26

O médium Henrique Bottaro estará mais uma vez em Aracaju neste fim de semana para um sessão pública de psicografia. O evento acontece nesta sexta, 08, e sábado, 09 de novembro, no Centro Espírita Casa da Prece, no bairro América. A última sessão realizada na capital sergipana foi em agosto.

Para cada dia serão distribuídas 100 fichas, por ordem de chegada, para solicitação de cartas. Chamadas pelo médium Chico Xavier de ‘Cartas Consoladoras’, as cartas trazem mensagens psicografadas de entes queridos falecidos.

Serão aceitos alimentos não perecíveis como contribuição para participação no evento, para compor cestas básicas que serão entregues para as famílias assistidas pelo centro espírita. Mais informações pelos telefones (79) 9.9820-0020 (Loro) e (79) 9.8803-7454 (Neuza).

Programação

Dia 08/11

17h: Sessão de psicografia distribuição de fichas por ordem de chegada

Dia 09/11

7h: Sessão de psicografia distribuição de fichas por ordem de chegada

Endereço: Centro Espírita Casa da Prece – R. José Zuckerman, 292 – bairro América, Aracaju – SE.

Sobre Henrique Marcelo Bottaro – Médium Paulista

É natural de Ribeirão Pires – SP desde tenra idade teve suas faculdades mediúnicas afloradas, descobertas por sua professora Célia Regina e Dona Albertina. Aos 8 anos de idade já tinha sintonia com espíritos em casa , na escola e mais tarde no trabalho, sem saber o que representariam tais fenômenos. A partir de então, Henrique Marcelo Bottaro começou a frequentar o Centro Espirita Ismênia de Jesus em sua cidade natal com a orientação de Neuza Barbosa Conceição e Rosa Meca ( tia Rosa), onde fez vários cursos doutrinários.

Posteriormente, foi dirigente do grupo de estudos da Mocidade Espirita chamado “MEMAX” Mocidade Espirita Maria Máximo” por duas vezes. Ao longo de 23 anos realizou vários trabalhos sociais relevantes para a comunidade. Em 2014, começou a atuar como médium psicografo viajando por todo o Brasil, recebendo mensagens de entes queridos que retornaram à pátria espiritual. Tem entre seus benfeitores, Amélia e Ramirez. Atualmente desenvolve suas atividades mediúnicas na cidade de Mauá – SP como também em outras cidades de São Paulo e outros estados.

Ministra um curso de psicografia desenvolvido por ele, passando adiante seus conhecimentos e preparando médiuns com Jesus nas bases da Doutrina Espírita Kardecista para o trabalho de consolo as famílias que perderam seus entes amados. No campo social dedica-se a atender famílias carentes junto com seus amigos e um grupo chamado “Campanha de lar em lar”, com distribuição de cestas básicas e atendimento fraterno.

Ramirez seu benfeitor, diz “O amor é a somatória de todos os bons sentimentos colocados despretensiosamente acima de qualquer imperfeição a todos os seres vivos, independentemente do plano em que se encontram”.

Fonte e foto assessoria