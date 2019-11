PT vai afunilar conversas

04/11/19 - 00:48:48

Diógenes Brayner – [email protected]

Membros do Partido dos Trabalhadores – uma parte deles – não gostaram do que falou o articulador político Rômulo Rodrigues, uma das melhores ‘cabeças pensantes’ da legenda. Ele advertiu que “o PT caminha aceleradamente em direção a uma crise para formação de alianças, que vai refletir no pleito do próximo ano”. Disse ainda que “há muita coisa que pode acontecer, porque não existe sintonia entre a direção e as bases partidárias”. Tem quem não pense assim. Na realidade o PT emite sons dissonantes em sua estrutura política, o que é válido, democrático e exclusivo.

O Partido dos Trabalhadores não tem comando impositivo. Não bate continência a ‘coronéis’ da política e decide tudo depois de ampla discussão. Batido o martelo, as tendências, mesmo divergentes em seus pontos de vistas, aceitam a decisão final e caem em campo para fazer valer o que fora aprovado no encontro. Ontem, um dos líderes do partido que discordou do pensamento de Rômulo disse que o PT vai afunilar as conversas e decidir sobre as eleições de 2020.

Lembrou que a orientação da Direção Nacional é que haja candidato a Prefeito em todas as capitais e nas cidades acima de 30 mil eleitores. Ao mesmo tempo, concorda que “o PT é muito complexo”. Exatamente por esse formato de polarizar pensamento e se unir com a decisão adotada. Não gostou muito do que analisou Rômulo e disse que “ele precisa ir para o partido”. Lembrou que ele sequer compareceu ao PED para escolha do presidente regional, no caso o deputado federal João Daniel, e “anda afastado da sigla por algum tempo”.

Rômulo disse um coisa que é verdadeira: “as eleições municipais serão uma coisa com Lula e outra sem Lula”. Há lógica nisso, mas não tão mensurada por parte do PT que defende candidato próprio em 2020. O vice-presidente nacional da legenda, Márcio Macedo, não fala mais sobre disputa municipal, mas seus aliados estão atentos à possibilidade de ele estar nos palanques no próximo ano, levando em consideração que o PT sempre foi intenso no pleito municipal de Aracaju. É verdade, embora o indicado pelo partido sempre fosse Edvaldo Nogueira.

Mas, os tempos são outros. Um novo projeto pode estar se configurando. Ninguém sabe se vai adiante, porque nesse ponto o PT ainda flutua. Integrante do Governo Belivaldo Chagas, o partido sabe que ao indicar um nome para a sucessão municipal tende a se afastar da base aliada e, se por caso optar por uma aliança com adversários de 2018, deve se tornar ‘inimigos’. Claro que ninguém fala nessa possibilidade, mas todos têm certeza que não permanecerão nessa base, caso haja uma disputa entre partidos que a integram e sem que parta de um entendimento do governador Belivaldo Chagas.

Não está tão longe para início de conversa e busca de um caminho sem bifurcações. Ou todos entendem que a planta da estrutura política deverá manter o pensamento do único arquiteto, ou naturalmente a ‘vaca vai para o brejo’.

Jackson na Argentina

Vestido com uma camisa que divulga o “Lula Livre”, o ex-governador Jackson Barreto (foto) esteve na comemoração da vitória de Alberto Fernández a presidente da Argentina.

*** Jackson estava acompanhado de vários manifestantes que comemoraram o resultado final, onde se somavam brasileiro, uruguaios, peruanos e paraguaios, que formavam a “Frente Ampla” de esquerda na América do Sul.

Valadares e Edvaldo

Em seu blog, o ex-senador Valadares (PSB) faz uma análise crítica ao prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) e concluiu que “Edvaldo não tem identidade ideológica: não é esquerda, nem direita, nem centro”.

*** – Pra ganhar uma eleição, desse rapaz não se pode duvidar nada, disse Valadares. “Se for bom eleitoralmente pra ele, o DEM, estigmatizado hoje como direitona, poderá ser convocado pra estar ao seu lado, disso não tenham a menor dúvida”.

Não foi comunista

No comentário, o ex-senador diz que Edvaldo “nunca foi comunista, como sugere a sigla do partido ao qual está filiado, e dele quer sair, o PCdoB”.

*** – Simples assim: uma entidade política amorfa, inodora, insípida e incolor, definiu.

*** E conclui: “mesmo assim, não se pode desprezar a sua sorte, combinada com suas posições camaleônicas, ou com seu maquiavélico contorcionismo para se manter no poder”.

Não entendeu nada

Um político, também da velha guarda, disse que não entendeu essa posição do ex-senador neste momento. E lembrou que ele deixou de estar com Edvaldo Nogueira em 2016, quando houve a disputa pela Prefeitura de Aracaju com Valadares Filho.

*** Lembrou que nas eleições de 2012 Valadares Filho (PSB) foi candidato prefeito da Capital exatamente com apoio de Edvaldo Nogueira, que administrava a cidade.

*** Lembrou, também, que nas eleições de 2016, o PSB recorreu ao DEM para tentar eleger Valadares Filho à Prefeitura, trazendo ACM Neto para uma manifestação no Iate.

Não se coliga ao PCdoB

O presidente regional do DEM, José Carlos Machado, disse ontem que a sigla não fará aliança para apoiar nenhum candidato de esquerda, inclusive o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB).

*** O DEM ainda não decidiu, mas pode apresentar candidato à sucessão municipal em 2020. Alguns nomes se apresentam possíveis, com o dos deputados Gilmar Carvalho e Garibaldi Mendonça. Os dois têm pendências para trocarem de legendas.

Vinicius que aliança

Se dependesse do vereador Vinícius Porto (DEM), o seu partido faria aliança com PCdoB e apoiaria a reeleição de Edvaldo Nogueira em Aracaju. Vinícius é líder do prefeito na Câmara Municipal.

*** Essa aliança não vai ser possível e Vinícius pode até trocar de legenda via janela que deve ser aberta no próximo ano.

Mais de 30 anos

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) tem evitado falar em candidatura em 2020, mas mudou a sua atuação no Congresso em relação a lideranças política do interior e da Capital.

*** Pesquisas qualitativas realizadas pelo seu partido em Aracaju revelam que ela é bem citada por eleitores que estão acima dos 30 anos.

Contra liberação

Aconteceu ontem em Aracaju uma marcha das famílias contra a liberação das drogas no Brasil, com a presença de centenas de pessoas.

*** O deputado Capitão Samuel conclamou as famílias, lembrando que era um convite do presidente Jair Bolsonaro.

Eliane acompanha

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) tem acompanhado o governador Belivaldo Chagas (PSD) a todas as solenidades do Governo. Está ali, bem próxima.

*** Outros vices não faziam isso. Sinal de que Eliane está tentando se integrar mais às atividades do Governo, pensando em 2022.

Não fala sobre política

Eliane Aquino não fala em política publicamente e até se irrita com qualquer tipo de especulação que envolve seu nome. Inclusive fala pouco com setores da imprensa.

*** Entre os companheiros de partido é que as conversas rolam sobre suas pretensões para 2022.

Bolo Bom em Lagarto

Sábado, o pré-candidato a prefeito de Lagarto, Nininho do Bolo Bom, e o presidente do Cidadania no município, Itamar Santana, receberam a filiação de Alexsandra Oliveira, que se coloca como pré-candidata à vereadora.

*** Os dois agradeceram o incentivo do empresário Pedrinho Correia.

Paulo deixa o DEM

O delegado Paulo Márcio protocolou, sexta-feira, requerimento de desfiliação do Democratas (DEM) e requereu ao juiz eleitoral que fosse procedida das devidas baixas nos arquivos da zona eleitoral.

*** Paulo Márcio explica as razões da sua desfiliação: “nada tem a ver com as diretrizes do partido ou com qualquer espécie de atrito com os seus membros e dirigentes”.

*** – O motivo é o desejo e o compromisso de construção de um novo projeto coletivo para Aracaju e os demais municípios de Sergipe, disse.

Conversas eleitorais

Segundo informação que chegou à coluna ontem à noite, o senador Alessandro Vieira (Cidadania), o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) e o empresário Milton Andrade tiveram uma conversa política.

*** Os três trataram sobre eleições: “Alessandro falou do seu sonho em disputar o Governo, caso Belivaldo Chagas perca no TSE. E o apoio do grupo a Valadares Filho para a prefeitura no próximo ano”.

Sem foco na aliança

Há aproximadamente 15 dias, Alessandro e Valadares Filho postaram foto anunciando que tiveram um encontro e conversaram “sobre questões políticas em Sergipe”.

*** Valadares Filho, entretanto, negou que a conversa tivesse como foco uma aliança sobre as eleições à Prefeitura de Aracaju em 2020 e ao Governo do Estado.

Contra anulação

Em Canindé do São Francisco há insatisfação clara com o pedido de anulação da sessão que deu o impeachment para o prefeito Ednaldo da Farmácia.

*** Com o slogan “Canindé vai Parar”, haverá uma manifestação em frente ao prédio do Ministério Público, quarta-feira, para protestar contra a anulação solicitada pelo promotor Emerson Andrade.

Das mais briosas

O prefeito interino de Canindé do São Francisco, Weldo Mariano (Republicanos) disse ontem ao radialista Aderval Marques, que decisão da Justiça se acata. Admitiu que a “Justiça de Canindé é uma das mais ‘briosas’ de Sergipe”.

*** Caso seja decidido que prefeito Ednaldo da Farmácia retorne, Weldo aceita de bom grado e volta a exercer o mandato de vereador e presidente da Câmara Municipal.

*** O que Weldo não entende é como a própria Justiça, que dá a sentença, agora retroage no caso e volta atrás no que ela mesmo decidiu.

Um bom bate papo

Plantio de luz – Carlos Ayres Britto reflete: Os campos mais férteis para o plantio de luz e colheita de estrelas foram todos aqueles em que Pelé jogou futebol.

Sem a Folha – Isso não pode ser normal: presidente Bolsonaro determina cancelamento de assinaturas da Folha no governo federal. É a guerra do Planalto com a mídia.

Passa por cirurgia – O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) será submetido a uma cirurgia bariatrica hoje cedo, em Aracaju.

Redes sociais – O juiz Aldo Melo, flamenguista roxo, participa de redes sociais com serenidade e emite opiniões dentro de um pensamento lógico.

Conversa ampla – É provável que uma conversa ampla, entre lideranças políticas, provoque surpresas na sucessão municipal do próximo ano.

Quer investigação – Partidos políticos querem que o filho do presidente seja investigado por defender a instalação de um novo AI-5.

Preço do Diesel – A Petrobras anunciou a redução do preço do diesel nas refinarias em R$ 0,0678 por litro, o que equivale a um corte de 3%.

Óleo continua – O óleo nas praias do Nordeste continua poluindo e provocando prejuízos. Difícil conter e pior que isso é não saber de onde ele vem.

Está à disposição – Marcos Pereira diz que é hora de investir no bom senso, no equilíbrio, na moderação e no diálogo. Nós, do Republicanos, estamos à disposição para ajudar nesta construção.

Atual gestão – A vereadora Emília Corrêa (Patriota) diz que “a atual gestão coloca o povo para viver em transtornos desnecessários”.