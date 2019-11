Revisão geral para segundo dia do Enem acontecerá nesta sexta-feira, 8

04/11/19 - 13:08:33

Por Ítalo Marcos

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio será no próximo domingo, 10, e para dar mais confiança, preparo e apoio aos estudantes, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), já está preparando as ações de revisão e acolhimento dos alunos. A exemplo do que aconteceu, na próxima sexta-feira, 8, será realizado o grande aulão presencial de revisão na Arena Batistão, em Aracaju. Os conteúdos trabalhados serão relativos às áreas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Em reunião realizada na manhã desta segunda-feira, 4, com a equipe do Dase, a diretora do departamento, Eliane Passos, fez um balanço das últimas ações, para alinhar como serão feitos o aulão e o acolhimento nesta semana. “Sobre o primeiro aulão de revisão, chegamos à conclusão de que ultrapassamos a marca de oito mil estudantes. Então estamos na expectativa de um número de alunos próximo a esse”, afirmou.

Na sexta-feira, a partir das 14h, os alunos que forem chegando à Arena Batistão serão recebidos com uma apresentação musical da banda “A Trupe”, formada por ex-alunos do Curso Pré-Universitário. A partir das 15h terão início as aulas. Ainda de acordo com Eliane Passos, toda a logística de transporte dos alunos e de distribuição de lanches e material impresso já está sendo preparada.

“Além de tudo isso, assim como na revisão passada, essa próxima nós teremos muitas surpresas. Haverá também distribuição de brindes. Muitos parceiros viram a grandiosidade do primeiro aulão e já nos avisaram que no segundo dia estarão presentes”, disse.

Acolhimento

Já no domingo, o acolhimento aos alunos da rede estadual de ensino que forem fazer o Enem está garantido. Em alguns dos principais locais de prova, a exemplo dos campi da Universidade Federal de Sergipe e Universidade Tiradentes, da Faculdade Pio X, da Fanese e no Colégio Estadual Dom Luciano, a equipe da Seduc estará presente para oferecer apoio aos estudantes, animar os candidatos e oferecer água mineral e caneta preta.

“Neste último acolhimento havia professores articuladores do Pré-Uni cantando as músicas que nós fizemos para o aulão. Isso foi algo que fez muito sucesso, e todo mundo quer que eles estejam presentes novamente. Além disso, vamos fazer um acolhimento bacana em uma escola pública estadual da periferia, que ainda estamos definindo”, afirmou.

Foto Maria Odilia

Assessoria de Comunicação da SEDUC