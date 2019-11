SEM ATENDIMENTO NA REDE BÁSICA, CRIANÇAS LOTAM A PEDIATRIA DO HUSE

04/11/19 - 13:46:43

Apenas 10% das crianças precisou ser internada na unidade, ou seja, a grande maioria de baixa complexidade, que deveria ter sido atendida na atenção básica

“Minha filha estava vomitando e com diarreia, eu estava medicando ela em casa com chá e ela não melhorava, por isso resolvi procurar a urgência. Eu já vim de outras unidades que também estão com suas portas de entrada cheia de usuários para serem atendidos. Já começou a ser medicada e já apresenta melhoras, o médico disse que está aguardando concluir o antibiótico para receber alta. Estou aguardando o resultado do exame para ele reavaliar”, disse a professora Sônia Mara Oliveira, 29, mãe da pequena A.C.O, 7, internada no Pronto Socorro do Hospital Pediátrico Dr José Machado de Souza.

Assim como a professora, outras centenas de pessoas se dirigiram até o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) em busca de atendimento, a grande maioria de baixa complexidade. Para se ter uma ideia, no Hospital Pediátrico Dr José Machado de Souza, foram registrados 200 atendimentos aos pequenos pacientes, desse total, apenas 20 crianças precisaram ficar internadas.

Somente neste final de semana no período de (1º a 3 de novembro) foram realizados 610 atendimentos no Pronto Socorro do hospital a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Os profissionais trabalham para agilizar os mais diversos atendimentos, entre clínicos, cirúrgicos, pediátricos, administração de medicamentos e ortopédicos.

Desse total de pacientes que deram entrada no Huse, 95 deles ficaram internados para outros procedimentos e realização de novos exames. A ortopedia e a sala de sutura somaram 222 atendimentos. Já na Área Azul do hospital (considerada de baixa complexidade), 140 pacientes buscaram atendimento e desses, apenas 27 continuaram internados e em observação o que comprova que a maioria, são pacientes para serem atendidos ambulatorialmente.

Os consultórios do Otorrino e do Oftalmo somaram 40 atendimentos. O Ambulatório de Oncologia atendeu dois usuários. Os casos mais comuns são os acidentes motociclísticos que levaram 38 pacientes para internação na Área Verde Trauma, sete vítimas de acidente automobilístico, as vítimas de arma branca e arma de fogo somaram 11 atendimentos.

Informações e foto SES