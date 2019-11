Vereador Aelson: “Revoltante, prefeito comete o maior descalabro público”

04/11/19 - 12:06:33

Na manhã desta segunda-feira, 04, o Presidente da Câmara de Vereadores de Propriá, Vereador Aelson Publicidade, após receber a informação de que populares estão recebendo comunicado solicitando a ida deles à Secretaria Municipal de Meio Ambiente [após ações de revitalização realizadas pela comunidade na Praça de Santa Luzia] participou do programa de rádio “Jornal da 104 Fm” com apresentação do radialista Patrício Lessa.

De acordo com o parlamentar, a população está assumindo o papel da gestão que tem abandonado praças e a preservação do patrimônio municipal. “Enquanto isso, a atual administração convoca moradores por estar na concepção do gestor cometendo crime ambiental”, frisou.

Segundo o vereador, um bom acordo é melhor do que ótima sentença. Destacando que não é imoral a população preservar às praças. Que estão bonitas graças à população.

“A Praça Santa Luzia deveria ser referência. E, ao invés de chamar populares, o prefeito deveria buscar a realização de uma Parceria Público Privada (PPP)”, orientou.

Na oportunidade, Aelson revelou que já teve empresário interessado em adotar praça na cidade e encontrou obstáculo.

“Estou solidário com população e, minha nota de protesto por atitudes contra pessoas que desejam o bem”, enfatizou.

Enquanto isso, ressaltou Aelson, as baronesas tomando conta do Rio e nenhuma ação da Secretaria de Meio Ambiente é verificada.

O parlamentar concluiu entrevista informando que a assessoria jurídica está à disposição para realizar a defesa das pessoas que foram/sejam notificadas por prefeitura.

Da Assessoria de Comunicação