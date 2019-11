XV ENEVA chega ao fim, faz história e já deixa saudades aos participantes

04/11/19 - 07:39:38

“A participação de todos os Estados do Nordeste, o número de veículos bem acima do esperado e o recorde de público, revela o sucesso do XV Eneva (Encontro Nordestino de Veiculos Antigos”. Foi o que disse Naelson Resende, presidente do Clube de Veículos Antigos de Sergipe – Antigos do Farol.

A expectativa segundo Naelson, era uma exposição com cerca de 250 veículos, “e recebemos mais de 350 veículos, um número bem acima do esperado, tornando o evento como um dos maiores do Brasil”, pontua Naelson, agradecendo a todos os Clubes de Veículos que participaram do evento.

Para ele, a exposição de carros das décadas de 20 até a década de 90, aguçou a curiosidade de quem visitou a exposição que se encantou com os carros das marcas Ford, Chevrolet, Volks, Dodge, Puma, Mercedez, DKW-Vemag, além de outras que impressionaram todos que passaram pela Praça.

“A nossa sensação é do dever cumprindo onde todos ficaram satisfeitos e elogiaram não só a organização como a recepção e o acolhimento”, frisou Naelson, agradecendo a todos os expositores e o apoio recebido.

Secom/CAF