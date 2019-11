3ª Feira de Inclusão Produtiva do Alto Sertão será realizada em Canindé

05/11/19 - 15:19:48

Acontecerá no próximo sábado, dia 9 de novembro, as 8h na Casa da Cultura e Arte a 3ª Feira de Inclusão Produtiva do Alto Sertão, em Canindé de São Francisco com participação dos municípios de Capela, Monte Alegre e Poço Redondo.