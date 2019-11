Autoestima e participação social: UNICEF promove encontro de adolescentes

05/11/19 - 12:35:12

Autoestima, autoconfiança, participação social e outros temas relacionados ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes estarão em debate na próxima quarta e quinta-feira, 6 e 7 de novembro, durante o 1º Encontro de Mobilização dos Adolescentes dos NUCAs de Sergipe, promovido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

O evento reunirá mais de 60 pessoas, entre mobilizadores e adolescentes que integram os núcleos de cidadania dos adolescentes (NUCAs) como parte da participação de seus municípios no Selo UNICEF, iniciativa do UNICEF que busca qualificar as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes nos municípios do Semiárido e Amazônia.

Com uma programação lúdico-educativa que inclui rodas de escuta, autoestima e autoconfiança, o encontro tem o intuito de incitar a reflexão acerca de temáticas relacionadas ao desenvolvimento integral e estimular a participação social de meninos e meninas. Entre os temas debatidos estão internet segura, direitos sexuais e direitos reprodutivos, alimentação saudável, inclusão escolar e qualidade na educação, entre outros.

NUCAs e o Selo UNICEF

Os NUCAs são uma proposta do UNICEF adotada pelo Selo UNICEF para estimular a organização de grupos de adolescentes de modo a estimular o senso crítico, promover a participação social e envolver os meninos e meninas nas ações do Selo UNICEF. A participação de meninas e meninos nas decisões comunitárias e políticas em seus municípios é um direito garantido pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Nesta edição (2017-2020), o Selo UNICEF conta com a participação de 1.924 municípios de 18 estados brasileiros, que assumiram junto ao UNICEF o compromisso de implementar políticas públicas para redução das desigualdades e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes previstos na Convenção sobre os Direitos da Criança e no ECA. Em Sergipe, todos os 51 municípios aptos se se inscreveram nesta edição.

Mais informações sobre o Selo UNICEF em www.selounicef.org.br.

Sobre o UNICEF

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) promove os direitos e o bem-estar de cada criança em tudo o que faz. Com seus parceiros, trabalha em 190 países e territórios para transformar esse compromisso em ações concretas que beneficiem todas as crianças, em qualquer parte do mundo, concentrando especialmente seus esforços para chegar às crianças mais vulneráveis e excluídas. Visite www.unicef.org.br.

Agenda

O que: I Encontro de Mobilização dos Adolescentes dos NUCAS de Sergipe

Quando: Dia 6/11 (das 13h30 às 16h30) e dia 7/11 (das 8h às 12h30)

Onde: Quality Hotel

Endereço: Av. Delmiro Gouvêia, 100, bairro Coroa do Meio, em Aracaju

Por Débora Melo