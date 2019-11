Capitão Samuel participa de reunião para tratar dos interesses dos militares da reserva

05/11/19 - 08:12:45

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC), acompanhado do Sgto Moraes (Lau) e do Major Fernando, participou nesta segunda-feira (04) de uma reunião com os Militares da Reserva e com o Batalhão Especial (Besp), composto por militares que foram para a reserva e voltaram para prestar seus serviços à sociedade.

Durante a reunião foram tratados assuntos de interesse dos veretanos, entre eles a reestruturação do quadro e a Legislação do Besp, que foi feita através de decreto e precisa ser atualizada e remodeladas, o valor da gratificação que está defasada e pôr na carteira de Polícia e contra cheques que aquele profissional tem o posto imediato.

Além disso, foi conversada a realização da confraternização dos veteranos, que vai ser feito pela Associação da Reserva para receber PMs e do CBs.

Por Anne Isabelle